Emekliye Maaşına Ek Ödeme Geldi! Nakit İsteyenlere Önemli Duyuru! 4000 TL Ödeme!

Emekli maaş alan vatandaşlar, 4000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsa, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullansalar bile başvurularını gerçekleştirerek, acil ihtiyaçları için 4000 TL, kullanabilir.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankadan emekli maaşı alması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emekli maaş almış olduğunuz banka hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve mobil uygulama üzerinden yapacağınız bu ihtiyaç kredisi başvurusunda 4000 TL'ye kadar gelir belgesiz, hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde sonuç alabilecekleri, kampanya, resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapamayacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsak, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya Ziraat Bankası internet sitesine girerek de işlemlerini yapabilir ve nakit kullanabilir.

4000 TL'ye kadar alacağınız onayda 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yapacak olan Ziraat Bankası, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin hızlı bir şekilde TL nakit kredi kullanabilecekleri bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir.

Diğer Bankalar

Emekli olan vatandaşlar için sadece Ziraat Bankası değil, VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden de 4000 TL onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT'nin ortak olarak yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişilerin başvurup, yapacakları banka üzerinden emekli maaş alması yeterli olmaktadır.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atarak da ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. Ptt, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecektir.