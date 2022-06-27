Pazartesi Gününden İtibaren Hesaplara Yatacak! 6300 TL Ödeme İmkânı

SON DAKİKA HABER: Pazartesi gününden itibaren hesaplara 6300 TL ödeme yapılacak. Bankalar tarafından yapılacak ödemeler ile ilgili haberler ardı ardına geliyor. Hesaplarınızı kontrol edin. Başvuru yaparak ödemeye hak kazanabilirsiniz. İhtiyaç sahibi ailelere ve isteyen herkese belli şartları karşılamaları halinde ödemeler yapılacak. Kredi olarak hesaplara yatırılacak olan tutar 6 300 lira olarak belirlendi. Nakit isteklerinden banka şubelerine uğramadan başvuru yapılabilecek.

Denizbank Üzerinden Başvuru

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler, SMS atarak başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunacak kişilerin kredi notu uygun olması halinde 6 300 lira ödemeye hak kazanabilecek. Ödeme alabilmek için başvuruda bulunacak kişiler, 3280 nolu numaraya KREDİM TC Kimlik numarasını yazarak başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra bankanın mobil uygulaması kullanılarak da başvuru yapabilirler. Onay alınması halinde 36 aylık vade seçenekleri sunulur.

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu

QNB finansbank tarafından verilecek olan krediye katımlı sağlamak isteyenler, SM yöntemi kullanarak başvurularını gerçekleştirebilir. Banka şubelerine uğramadan oturduğunuz yerden başvuru yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030 nolu numaraya mesaj olarak atmanız halinde başvurunuz gerçekleşir. Onay alınması halinde ilgili tutarı hesabınıza aktararak kullanım sağlayabilirsiniz. 36 aylık vadenin bulunduğu kredide ilk ödeme 3 ay sonra yapılacaktır.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden katılım sağlayarak başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, onay almaları halinde 6300 lira tutarlı ödemeyi alabilecek. Banka şubelerine uğramadan işlem yapmak isteyen kişiler, bankanın uygulamasını kullanabilirler. Bunun yanı sıra bankanın SMS kredi servisini kullanarak da başvurularını gerçekleştirebilirler. 6300 lira ödemeye hak kazanmak için Akbank’ın 4425 nolu numarasına KREDİ TC kimlik yazarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru yapıldıktan kısa bir süre sonra sonucu öğrenebilir, en yakın banka şubesine gidilerek kredi kullanımı gerçekleştirilebilir.

Yapı Kredi Bankası Ödemesi Nasıl Alınır?

6300 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını yaparak hızlı bir şekilde bu bankadan SMS ile kredi imkanından faydalanabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgileri alabilirsiniz. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, Yapı Kredi Bankası üzerinden 6300 TL ödeme alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkündür. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak onay alırsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. detayları öğrenmek istiyorsanız ve faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapmanızı öneriyoruz.

Sizlerde bankalar tarafından yapılacak ödemeye hak kazanmak istiyorsanız, bankalardan her hangi birine başvuru yaparak bu ödemeden faydalanabilirsiniz.