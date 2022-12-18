Pazartesi Günü TC Kimlik Numarası Üzerinden Nakit Ödeme Alınacak! Başvuru Yapan Herkes Alacak

Pazartesi günü TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara duyuru paylaşıldı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler başvuru gerçekleştirerek, bu banka üzerinden istedikleri limitlerde nakit kredi ödemesi alabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası üzerinden destek kredilerinden faydalanmak isteyen tüm bireysel müşterilerine acil para ihtiyacı olmaları durumunda bu kredileri başvuruları gerçekleştirilmektedir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında banka kredi puanı uygun olan ve daha önce bankalar ile düzenli olarak çalışmış olan tüm vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası üzerinden destek kredisi ödemesi verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi Yapı Kredi Bankasının, mobil uygulamaları üzerinden de kolayca yapabileceksiniz.

TC KİMLİK İLE ÖDEME!

Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden sizler için verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız mümkün olmaktadır.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu kredi kampanyasına katılarak, hızlı birşekilde ne kadar onay aldıklarını, görebilir ve 44 11 numarasını, attıkları mesaj sonrasında onay almaları durumunda da en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden bu kredileri kullanabilmektedir.

Bankanın mobil uygulaması üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalarda da özellikle 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde banka sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmaktadır.