Pazartesi günü sonrasında nakit ödeme alın! Banka "Tek seferlik" onay verecek, Kaçırmadan işlem yapın

QNB Finansbank tarafından yapılan yeniyıl kampanyası ocak ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için tek seferlik kredi onayı hemen verileceği açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, yapılan başvurular bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara sunularak hemen pazartesi günü itibariyle ihtiyaç kredisi olarak kişilerin hesaplarına yatırılmaya başlayacak.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bankanın müşterisi olmanız durumunda bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak da banka şubelerine gitmeden işlem yapabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikalık işlemlerde uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Finansbank'ın yapmış olduğu SMS kredi kampanyasına katılabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvuru yapmak için SMS ile kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda bu bankadan kredi başvurusunda bulunmuş, alacaklı kredi sonucunu da cep telefonlarına gelecek olan mesajıyla öğrenecek.

Başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, QNB Finansbank, mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan işlemlerde kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara aynı zamanda ihtiyaç kredisi ödemelerinden de faydalanabiliyor. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa Banka müşterisi olması durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabilmektedir.