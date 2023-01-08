Pazartesi günü hesaplarınıza 40.000 TL ödeme atılacak! Bu ödemeleri almak için şartlar belirlendi

Pazartesi günü nakit ihtiyacı olup, 40000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, Akbank ve Denizbank tarafından yeni bir duyuru paylaşıldı. 2 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte sizlere hemen ödenmektedir. Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen kişilere kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda işlem yapılmaktadır.

Akbank İhtiyaç Kredisi 40000 TL'ye kadar başvurular nasıl yapılır?

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsan, banka hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi işlemlerine, bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, hesabınıza 40000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilirsiniz.

Denizbank İhtiyaç Kredisi 40000 TL'ye kadar başvurular nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankadan kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderebilirler ve başvuru yapabileceklerdir.