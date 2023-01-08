Pazar günü açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara Cumhurbaşkanı onaylı yeni nakit kampanyası başladı!

Emekli maaşı olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı tarafından verilen yeni nakit Onay kampanyası duyuruldu. Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm yemekler için yapılan yeni kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarıyla birlikte işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemelerinde emekli maaşını bu bankadan alan tüm vatandaşlara destek kredi ödemeleri 50000 TL'ye kadar ödenmektedir. 50000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önce bankalardan düşük limitlerde kredi kullanmaları durumunda da hem yüksek limitli ihtiyaç kredisine, kamu bankaları üzerinden alabilecekler hem de kredi kullandıktan sonra tüm borçlarımı kapata bileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredilerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak, bu bankalar üzerinden kullanabileceğini de söylemek isteriz.

Kredi ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Bu kredi işlemleri yapmak isteyen tüm emeklilere bankalar düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi verirken, devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanarak, bu işlemleri yapmanız mümkün olacaktır.