Pazar Arabaları 500 TL’ye Doluyor

Ülkede yaşanan ekonomik kriz semt pazarlarına da yansıyor ve vatandaşlar ise artan pahalılık sebebi ile pazar arabalarını zor doldurmaktan şikâyetçi oluyor. Pazar arabalarını sebze ve meyve ile doldurabilmek için ise yaklaşık olarak 500 TL harcamaları gereken vatandaşlar bazı ürünleri gram ile de almak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekonomik krizin etkileri pazar piyasasına da yansıyor ve günden güne fiyat etiketleri artarak vatandaşların cebini bir hayli zorluyor. Sen pazarları her şeyin taze ve günlük olarak satıldığı yerler olmasından dolayı temel ihtiyaç maddeleri sen pazarlarından alınıyor. Ayrıca bu pazarlar marketlere oranla daha hesaplı olduğundan dolayı tercih eden vatandaşlar ise yine burada da artan fiyatlardan dolayı pazar arabalarını zor doldurduklarından dolayı bütçe anlamında çok fazla belini büktüğünden yakınıyor.

Semt Pazarları Marketlere Göre Daha Uygun

Marketlere nazaran daha uygun ve Taze ürünlerin bulunduğu semt pazarlarını vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor bir pazar arabasını doldurabilmek için ise yaklaşık olarak 500 TL’yi gözden çıkarılması ise vatandaşın 1 aylık pazar alışverişinin yaklaşık olarak 2000 TL civarında tutması gözlerden kaçmıyor. Vatandaşlar daha önce kilo kilo satın aldıkları birçok ürünü şimdi adet bazında ya da gram bazında alabildiklerini anlatıyor.

Dünyada etkisi devam eden ve Türkiye’yi de vuran ekonomik krizin etkileri sokaktaki etkileri de günden güne artarak devam ediyor ve vatandaşların cebini zora sokuyor. Sen pazarlarına giden vatandaşlar daha önce tercih etmiş oldukları ürünlerden mecbur kalmadıklarını elemek zorunda kalıyor. Ortalama olarak 10 TL’nin altında meyve ya da sebzenin bulunmadığını anlatan vatandaşlar gram ile alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.