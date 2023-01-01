Denizbank 10 gün içinde vereceği, 100.000 TL nakit kredi için yeni paylaşım yaptı

Denizbank üzerinden yeni bir kampanya başladığı haberi geldi. Denizbank, 10 gün içerisinde 100000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Denizbank emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar kredi ödemelerine en düşük faiz oranlarından vererek kullandırmaktadır. Denizbank 100000 TL kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisiyle birlikte vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapacağını açıkladı.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka, belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek için size en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms, kredi kullanmak istiyorsanız, cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlem yapmanız gerekiyor. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemesi gerçekleştirir. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı gerekli olarak 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve düşük faizlerle 100000 TL'ye kadar kredi kullanmanıza olanak sağlanır.