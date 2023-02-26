Patatesli Brokoli Köftesi Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?

Patatesli brokoli köftesinin dışı çıtır çıtırdır ve pişerken peynir ile erimektedir. Brokoli sevmeyenlerin bile beğeneceği lezzette olan bu köfte yumuşacıktır. Sebze yemeyen çocuklara besleyici bir öğün olarak hazırlanabilecek olan bu köfteler yemek öncesi sıcak atıştırmalıklar olarak da tercih edilebilir. 20-22 adet servis edilebilecek olan bu köftelerin hazırlama ve pişirme süresi yaklaşık 1 saattir.

Gerekli olan malzemeler 3 orta boy patates, 1 adet brokoli, bir çorba kaşığı tereyağı, yarım su bardağı süt, 3-4 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 5 dilim bayat ekmek, yarım su bardağı sıvı yağ ve 150 gram cheddar peyniridir.

Öncelikle patateslerin kabuklarını soyarak yıkamanız ve her patatesi ortadan ikiye keserek tencereye atmanız gerekmektedir. Patateslerin üzerini 4 parmak açacak şekilde su ile doldurmanız ve yaklaşık 20 dakika boyunca haşlamanız önemli olmaktadır. Patateslerin suyunu süzmeniz ardından patates ezici ya da çatal yardımıyla iyice ezmeniz gerekli olmaktadır. Tencereye sütü ve tereyağını almanız ve kısık ateşte tereyağını eritmeniz ardından ocağı kapatmanız tavsiye edilir. Bir çay kaşığı tuz, ezilmiş patatesler, tereyağı süt karışımı ve yarım çay kaşığı karabiberi karıştırarak kenarda bekletmeniz ise ikinci aşamadır.

Brokolinin sert bölümlerini atmanız sonrasında yıkayıp süzgece alın ve brokoliler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika boyunca soteleyin. Daha sonra ezilmiş sarımsak, bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ederek 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin ve sarımsakların yanmamasına özen gösterin.

Brokoliler sotelendikten sonra kesme tahtasına alın ve küçük parçalar halinde doğrayın. Daha önceden hazırlanan karışımı elinizle yoğurduktan sonra yuvarlakları hazırlayarak yassılaştırın ve tek sıra halinde pişirin. Köfteler yaklaşık 3 dakika kızardıktan sonra diğer tarafını da dikkatli bir şekilde çevirmeniz gerekmektedir.