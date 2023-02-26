e-Devletten başvuru yapanlar 1500 TL ödeme alıyor! PTT ve Ziraat Bankası ödüyor

Bu destek ödemesinden faydalanmak için bazı koşullar talep ediliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından olumlu sonuç alan kişilere destek ödemeleri anında başlıyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizde sizlerle...

Devlet desteğinden faydalanan ailelerde emekli vatandaşların bulunması halinde, emeklilere ödemesi gerçekleştirilen bayram ikramiyesi bu kişilere ödenmeye devam ediyor. Devlet, hastası bulunanlara, yaşlı bakımı üstlenen kişilere, engelli çocuğuna bakan vatandaşlara evde bakım desteği sunuyor. Yaklaşık 600 bin kişi, aylık 1.500 TL ödeme alıyor. Devlet ekonomik ve sağlık açısından ekonomik zorluklar yaşayanlara evde bakım desteği sağlıyor.

Devlet Bu Kişilere Evde Bakım Maaşı Veriyor!

Devlet ekonomik ve sağlık konusunda zorluklar yaşayan vatandaşlara evde bakım desteği sunuyor. Hasta, yaşlı bakımı üstlenen vatandaşlara, raporla engelli olduğu belirlenen, sosyal güvencesi bulunmayanlara destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bulunanlara aylık yaklaşık 1.500 TL ödeme veriliyor. Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından üstlenildiği gözlemleniyor. Evde bakım desteğinden faydalananların sayısı 600 bine ulaştı.

Evde bakım parası verilirken aileye giren gelire dikkat ediliyor. Aileye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünerek bu hesabın sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden daha az olması gerekmektedir. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri dikkate alınmamaktadır.

Evde Bakım Desteği Ne Kadar? Evde Bakım Desteği Nedir?

Evde bakım desteği, engelli kişilerin kendisine değil, bakımını üstlenen vatandaşa vasisi gibi üçüncü vatandaşlara gerçekleştirilen bir destektir. Bu destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yürütülmektedir. Aileye giren her türlü gelir toplamına dikkat edilerek kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınır ve asgari ücretin net tutarının üçte ikisinin altında geliri bulunan vatandaşlar evde bakım maaşından faydalanabiliyor.

Bakımı üstlenilen hasta, engellinin ikamet adresi değiştiği taktirde en geç 15 gün içerisinde il müdürlüğüne bildirimi yapılmalı. Ailedeki akraba sayısı ve bunların gelirinde bir değişiklik söz konusu olduğunda ise herhangi bir bildirim yapılması gerekmemektedir.

Evde Bakım Desteğinde Kimler Akraba Kapsamında?

Engelli bakımını üstlenen herkes evde bakım parasından faydalanamıyor. Bakıma ihtiyacı bulunan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, torunları, torunlarının eşleri, kardeş, teyze, amca, dayı ve hala gibi yakınları ve üvey akrabaları bu destekten faydalanabilmektedir. Engelliye bakan vatandaşın bakım parasından faydalanabilmesi için, engellinin en az %50 oranında engeli bulunduğunun raporla tespit edilmesi gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu içerisinde "ağır engelli" ibaresi yer almak zorundadır.