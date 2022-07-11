Pasifik Adaları Zirvesi Başladı

Bu hafta Fiji'de gerçekleşen 51. Pasifik Adaları Forumu (PIF) liderler toplantısı, son yılların en önemli bölgesel zirvesi olacak şekilde şekilleniyor.

COVID-19 salgını , iklim değişikliği ve ABD-Çin rekabeti , liderlerinin 2019'da şahsen bir araya gelmesinden bu yana geçen yıllarda stratejik bölgeyi sarstı.

Buna rağmen, birkaç parti bariz bir şekilde etkinlikte yer almıyor.

Avustralya ve Hawaii arasında kabaca yarı yolda bulunan 33 adadan oluşan bir ülke olan Kiribati, Pazar günü, Mikronezya ülkelerini dışladığı iddia edilen tartışmalı bir liderlik geçişinden kaynaklanan bir çatlak nedeniyle PIF'den tekrar çekildiğini duyurdu. Kiribati ve diğer dört Mikronezya eyaleti geçen yıl çekilmekle tehdit etmişti, ancak bloğu geçen ayın başlarında gemide tutmak için bir anlaşma yapıldıktan sonra “Micronexit” önlendi.

Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte 16 küçük ada ülkesini içeren forum, aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de dahil olmak üzere 21 dış ortağından temsilcilerin bir araya geldiği yüz yüze Diyalog Ortakları bakanlar toplantısını erteliyor ve toplantıyı erteliyor. genellikle zirveye denk gelir. Ortak ülkeleri uzak tutmak, Pasifik ülkelerine, dış dünya bölgelerine giderek daha fazla dahil olurken, iç işlerine odaklanmak için potansiyel olarak daha fazla nefes alma alanı sağlar.

Şimdi dışişleri bakanına danışmanlık yapan eski bir Vanuatu yasa koyucusu olan Robert Bohn, El Cezire'ye “Bence iyi bir karar” dedi.

“Dünyanın geri kalanıyla konuşmadan önce evimizi düzene sokmamız gerekiyor. COVID sonrası döneme girerken birbirimizle fikir birliğini yeniden tesis etmemiz gerekiyor.”

Forum, yeni bölgesel kalkınma vizyonu olan Mavi Pasifik Kıtası için 2050 Stratejisinin bir parçası olarak iklim değişikliğinden güvenlik ve bağlantıya kadar sayısız konuda temel atmayı hedefliyor.

PIF Sekreterliği'nin Fiji'deki Programlar ve Girişimler Direktörü Zarak Khan, Al Jazeera'ya “Bu, ekonomik egemenliğimizin kontrolünü ele geçirmekle ilgili” dedi.

“2050 Stratejisi bizim kuzey yıldızımız. Bölgemizin umutlarını, insanlarını ve yerini güvence altına almakla ilgili. Aynı zamanda genç nüfusumuzun potansiyelini gerçekleştirmek için bilimsel araştırma, bilgi teknolojisi, e-ticaret ve eğitime yatırım yapmakla da ilgilidir. Bunu, mavi ekonomiyi tamamlayacak bir bilgi ekonomisi inşa etmek için sürdürülebilir finanstan yararlanarak yapacağız.”