Ziraat Bankası 0.59 Faizli Nakit İçin Devlet Destekli Duyuru Yapacağını Açıkladı!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 0.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara duyuru yapıldı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirir, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası 0.59 faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan kişiler sadece 5000 TL için kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden bu faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, ayrıca, daha önce banka şubeleri üzerinden kredi kullanmış olmanız veya bu bankadan emekli maaşı çalışma maaş almanız gerekmektedir. Ziraat Bankası 0.59 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin ayrıca kredi puanı 1700 ve üzerinde olması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarından yararlanarak da bu bankadan istedikleri zaman kredi alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan kredi tutarını, aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. 1.54 faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak isteyen kişiler emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusunda bulunursanız banka hesabınız üzerinden yapacağınız kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemlerinize 50000 TL'ye kadar yapacak. 50000 TL ile 100000 TL arasında 24 ay vadeli kredi kullanacak, eğer ihtiyacınız 100000 TL üzerinde ise 12 ay vadeli kredi alacaksınız. Kredi kampanyası ve detayları hakkında bilgileri, bankanın resmi internet sitesinden öğrenin.