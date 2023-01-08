Pasaportlara Zam Geldi Yurt Dışı Hayal Oldu

Son zamanlarda ülke genelinde Türk lirasının gittikçe değer kaybetmesi ile birlikte birçok kaleme zam yapılmasının da ardından vatandaşlar zor duruma düştü. Zamdan nasibini pasaport harçları da almış durumda. Yurt dışına gitmek neredeyse bu rakamlarla hayal oldu. Pasaportların yeni zamlı halini gören vatandaşlar yurt dışına çıkmaktan vazgeçeceğe benziyor. Ülke içerisinden başka bir ülkeye çıkmak için gerekli olan pasaport çıkartmadan belirli ücretlere katlanmak zorunda kalınıyor.

Birçok vatandaş gerek tatil amaçlı gerekse de zorda kalınarak yurt dışına çıkmaları gerekiyor. Yurt dışına çıkabilmek için ise kimlik belgesi gibi pasaportun da belirli işlemler sonucunda çıkarılmış olması şart koşuluyor. Fakat son yapılan pasaport zamlarına da bakıldığında neredeyse yurt dışına çıkmak hayalden ibaret kalacak gibi gözüküyor.

Türk Lirası Değer Kaybetti Pasaport Hayal Oldu

Son yıllarda Türk lirasının giderek değer kaybettiği biliniyor ayrıca dolar ve Euro’nun da geçerli olmuş olduğu yurt dışı ülkelerinde geçinebilmek ise hayallere bile sığamıyor. Bunun yanı sıra pasaportlara gelen zamlar neticesinde de bırakın yurt dışında seyahat etmeyi yurt dışına bile çıkmak için pasaport bastırmak Bir hayli zorlaşmış durumda. Resmi gazetede yayınlanan harçlar kanunu genel tebliği doğrultusunda 2023 yılına girilmesi ile birlikte güncel olarak pasaport fiyatları açıklandı.

En fazla 6 aya kadar olan pasaportların harç tutarı önceki yıllarda 309 lira 40 kuruş iken ortalama olarak %22.91 oranında bir zam yapılarak bu tutar 689.70’ye çıktı. Yurt dışı seyahat suresi 1 yıl olanlar için ise önceki yıllarda 452,30 TL olan ve şu an için %22.92 oranında zam görerek bu ücret toplamda 1008 lira 30 kuruşa çıktı.