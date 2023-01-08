Cumhurbaşkanı açıkladı: Evi Olmayanlara Müjde 200 bin TL Destek Veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından durumu olmayan vatandaşlara farklı alanlarda birçok destekler sağlanmaya devam ediliyor. Devlet tarafından sağlanan evi olmayan kişilere ve evinin durumu kötü olan vatandaşlara yönelik olarak 200 bin TL’ye kadar ödeme sağlanacağı duyuruldu. Başvurulan vatandaşlara 200.000 TL tutarında ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Bu proje kapsamında eve eski olanlara ve evi hiç olmayan vatandaşlara yönelik 200 bin TL hesaplara yatırılacak. Türkiye’de ihtiyacı olan ve dar gelirli olan vatandaşlara yönelik destek ödemeleri tüm hızıyla devam ederken buna bir yenisi daha eklenerek ev yardımı olarak 200 bin TL verileceği duyuruldu.

Barınma Yardımından Kimler Faydalanıyor

İçerisinde rutubet olan ve oturulduğunda sağlıklı olarak ikamet edilemediği tespit edilen evlerde bulunan vatandaşlara yönelik devlet elini uzatarak barınma desteği sağlıyor. Devletin yapmış olduğu bu destekten yani barınma yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise hangi şartlar dahilinde 200.000 TL barınma yardımının verileceğini de merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen barınma yardımı desteklerinden fayda sağlamak isteyen vatandaşların sağlıklı bir evde oturmak isteyen kişilere yönelik devlet vatandaşlarına 200 bin TL destek sağlayacak.

Bu destekten faydalanmak için ise devlet tarafından istenen belirli kriterler bulunuyor. Bu kriterler arasında hane içerisinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olmamalı bunun yanında da farklı kategorilerde dul olma engellilik durumu oluşma yaşlılık tek ebeveynli olarak ailede ikamet etme gibi şartlar aranmakla birlikte onarımı yapılacak evinde arsasının tam hisseli tapusunun da bulunması gerekmekte.

18 yaş üstü bireylerin de başvuru yapabileceği barınma yardımı ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de bu desteğin ne kadar olduğu hususu. Ev onarımlarında 75.000 prefabrik olarak ev yaptırmak isteyenlere 150.000 TL ve betonarme olarak sıfırdan ev yaptırmak isteyen vatandaşlara yönelik de 200.000 TL olarak destek sağlanacağı duyuruldu.