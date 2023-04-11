Partnerler Arasında Hiç Duymadığımız İlişki Türleri Ortaya Çıktı, Yeni İsimler Türüyor!

Artık ilişki türleri de modern hayatın etkisiyle çeşitlendi ve daha önce hiç duyulmayan ilişki isimleri ortaya çıktı. Günümüzde dümdüz bir ilişki yaşayabilmek neredeyse artık imkansız biri hal alırken her yeni günde çok farklı ilişkilerde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle ilişkilerin flört evresinde ortaya bin bir türlü durum çıkıyor ve daha önce duyulmayan ilişki türleri yaşanıyor.

Yaşadığımız çağ ve modernlik etkisi ile hızlı değişimler ilişkilerde meydana geliyor ve gerçekleşen yeniliklere yetişmek ise mümkün bir hal almıyor. Eski zamanlarda görülen ve herkesin bildiği gibi bir ilişki yaşayabilmek ise neredeyse imkansız bir hal aldı ve çok farklı türde ilişkiler yaşanmaya başlandı. Bazı ilişki türlerinin isimleri bile henüz duyulmazken birkaçını sizler için haberimizin devamında yazdık.

İlişki türlerinin ilk sırasında duygusal ilişki bulunmaktadır ve duygusal ilişki herkesin bildiği ve modern hayatın etkisiyle oluşmayan eskiden beri yaşanan ilişkilerden biri olmaktadır. İlişkinin başından beri partnerlerin birbirleriyle derin bir duygusal bağ geliştirmesi ile oluşan duygusal ilişki güven merkezlidir. Destek aramayı, rahatlık aramayı ve kişisel bilgileri paylaşmayı içeren duygusal ilişki pek çok insan tarafından tercih edilmektedir.

Dijital ilişki ise çevrimiçi olarak gerçekleşir. Flört etmeyi, metin mesajları atmayı ve cinsel içerikli mesajları barındırır. Flört uygulamaları ya da sosyal medya aracılığı ile cinsel sohbetler yapmayı içerebilen dijital ilişki ise son zamanlarda ortaya çıkmıştır.

İntikam ilişkisi ise partnerin aldatılmasına cevap olarak ya da yanlış algılının farklı bir partnerden intikam almak için aldatma olarak yapılmaktadır.

Seri ilişkide ise bir kişinin yeniden ve yeniden genellikle çok sayıda partner ile fiziksel ve duygusal yakınlık yaşaması olarak tanımlanır. Bu durum bir ilişkiye bağlılık eksikliğini ya da daha derin bir psikolojik sorunu gösterebilmektedir.