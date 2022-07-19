Partiler Seçim Hazırlıklarına Başladı

Siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapatılmasıyla 2023 seçimlerine odaklandı. AK Parti hükümeti, 2023 seçim hazırlıkları kapsamında sandıkların işletilmemesi konusunda örgütü uyardı. Bahçeli ilk kez "Sesli Video" yayınladı. Kılıçdaroğlu eyalette grup toplantısı yapacak. Akşener ikinci Türkiye turuna devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 75'ten fazla eyalette düzenlenen AK Parti Koordinasyon Konferansı'nda seçime katılan üyelerin örnekleri, sandık işlemleri, oy sayımı ve oy kaydederken nelere dikkat ediliyor? kabul edilebilir?

2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 2019 yerel seçimlerinde bazı sandıklardaki hata ve eksikliklerden dolayı diğer siyasi parti ve adaylar için yazılan AKP'lerde oturumlar yazılmalıdır.Oylama örneği gösterildi. Sandık görevlilerinin eğitimi kapsamında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar kaydedildi ama başka bir aday için yazılmıştı. Bu tip hataları tek tek buldum. Bu hatayı fark edip düzeltmek önemli. şu anda. Tüm yetkililere, özellikle oyları sayarken aynı hataları yapmamaları için "dikkat etmeleri" istendi.

Bazı örgüt üyelerine bu parlamentolarda ani seçim olup olmadığı da soruldu. AK Parti yöneticisi şunları söyledi: Seçimler zamanında yapılır. Ama biz her zaman seçime hazırız. Oy kullanmanın en önemli aşaması sandık sahibi olmaktır. Sandık başına gelen AK Parti seçmeninin sesine sahip çıkın. Başkaları için bir oyun oluşturmaya izin verilmez. Oylarınızı boşa harcamayın. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'ya göre AKP İstanbul'da seçimlere başlayacak. Bu kapsamda parti liderleri İstanbullu vatandaşlarla buluşacak.

MHP'den Reklam Kampanyası

MHP, seçim kampanyaları için "Sana Çağrım" reklam kampanyası da başlattı. Kampanya kapsamında ülke genelinde tabelalar hazırlandı. Kampanya kapsamında önceki gece partinin resmi sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sesinin yer aldığı bir video yayınlandı. "İlk olarak MHP kampanyası sırasında yayınlanan Bacheli'nin sesli mesajı dikkat çekti. Yukarıdaki videoda Bahçeli seçmenlere şu sözlerle hitap ediyor:

"Dinle beni, sana çağrım... Şimdi 2023'e tamamen bağımsız, güçlü ve harika bir Türkiye getirelim. Türk halkı birleşince neler yapabileceğinizi dostlarınıza düşmanlarınıza bir kez daha gösterin. Demokrat, idealist, milliyetçi, dindar, kendini nasıl tarif edersen et, ülkemle ilk olan sensin. Ülkem dersen seni ararım.”

Kılıçdaroğlu illere grup toplantısı yapıyor

Diğer siyasi partiler için seçim hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdarır, partisinin meclis grup toplantısını devlete taşıyacak. Kılıçdaroğlu, her Salı başka bir şehirde vatandaşlarla grup toplantısı yapıyor. CHP de miting yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaz aylarında haftada üç dört kez seyahat ediyor.