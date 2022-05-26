Paraya Sıkıştıysanız Cep Telefonunuzu Çıkarın! SMS Göndermeniz Yeterli! 40 Bin TL Anında Cepte Olacak! Son dönemlerde ülke olarak ekonomik açıdan zorlu günlerden geçiyoruz. Vatandaşların cebinde neredeyse para kalmadı. Hükümet, enflasyonu bir taraftan indirmeye çalışırken diğer taraftan gerek kamu gerekse de özel bankalar aracılığı ile vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek paraya sahip olmalarının önünü açacak bir dizi çalışmalara imza atıyor. Bu sabah o bankalar üzerinden peş peşe yapılan açıklamalar ile sadece kısa bir SMS göndererek istedikleri paraya sahip olmaları sağlamıyor. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Fibabanka, SMS İle 20.000 TL Veriyor

Kısacık bir SMS ile Fibabanka üzerinden 20.000 TL almak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj bölümüne geldikten sonra T.C. kimlik numaranızı yazıp 34 22 göndermeniz yeterli. Aylık taksit tutarı 845 TL olup geri ödeme tutarı ise 30.295 TL olacak.

Akbank SMS İle 20.000 TL Veriyor

Akbank şubesine dahi gitmeye gerek olmadan cep telefonunun uzun mesaj bölümüne T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25'e göndermeniz yeterli. 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi onayı verildikten sonra aylık uygulanacak faiz tutarı %2.05 olacak ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde geri ödeme işlemleri yapılacak. Toplam ödenecek tutar 30.575 TL olup taksit tutarı ise 847 TL olacak.

Aktif Bank SMS İle 40.000 TL Veriyor

Aktif Bank üzerinden sms ile ₺40.000 almak istiyorsanız O halde cep telefonunuzun mesaj bölümüne T.C. kimlik numaranızı yazıp 3050 numarasına göndermeniz yeterli bir nokta aylık %2.99 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini çekmek istiyorsanız ödenecek taksit tutarı 1294 TL olacak.