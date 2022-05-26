Devletten Son Dakika Açıklama: O Kategoridekiler, Tek Kuruş ÖTV Ödemeden İstedikleri Otomobile Sahip Oluyor! İstediği arabaya sahip olmak, pek çok vatandaşın hayalidir aslında. Kendine özel bir aracı olan vatandaşlar, seyahat planlamaları hususunda tamamen özgür bir şekilde davranabiliyor. Durum böyle olunca herkes araba almanın hayalini kuruyor. Fakat özel tüketim vergisi (ÖTV) zamları ile Türk lirasının değer kaybından sonra bu hayaller neredeyse imkansız hale geldi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Nedir? ÖTV İndirimi Kimlere Veriliyor?

ÖTV alınan ürünler arasında genel itibariyle alkol, benzin, kürk, fosil, araba, mücevher gibi değerlerdir. Engel durumu sebebiyle araç kullanamayan vatandaşları için 3. dereceye kadar olan yakınları özel tüketim vergisi yani ÖTV muafiyetli olan araç satın alabiliyor. Engelli vatandaşlara özel bir şekilde sunulan ÖTV indirimi sadece araç alımlarını kapsıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndiriminden Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

· ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan en az %40 oranında engelli olduklarını belgelendiren sağlık raporu almaları gerekir,

· %40 engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanabilmeleri açısından sağlık raporunda “araç kullanabilir” ibaresinin yer alması gerekir,

· Özel donanıma sahip araç kullanması gerekli olan vatandaşlar açısından heyet raporunda “bu kişi, normal araç kullanmaya elverişli değildir, özel tertibatlı araç kullanabilir “ açıklamasının olması gerekir,

· ÖTV muafiyeti ile alınmış olan araçların ruhsatını engelli kişi ile beraber toplam 3 kişinin adı bulunuyor,

· Araç alacak kişinin imza yetkisini engelleyecek psikolojik yahut zihinsel problemleri var ise eğer alım işlemleri açısından mahkemeden araç alımı vasi kararı ve araç alım izni alınabiliyor,

· 29 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede ilan edildiği gibi özel tüketim vergisi indirimli veya muafiyeti araçların bedelinin 330.800 TL'nin altında olması gerekiyor,

· Araç alacak ve kullanacak engeli vatandaşın, kesinlikle ehliyetinin olması gerekiyor