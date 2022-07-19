Paraya Sıkışanlar QNB Finansbank ve Yapı Kredi ATM'lerine Koşuyor, Sıra Beklemeden 10.000 TL Alın!

Nakit ihtiyacı olan kişiler için yeni bir haber geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ATM aracılığı ile ve SMS atarak hemen başvuru yapabilecek ve 10.000 TL sıra beklemeden alabileceksiniz. QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası kendi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte, şartlara uygun olan kişilerin 10.000 TL'ye kadar kredi onayı alacağını açıkladı. Banka kredi notuna bakara ve daha önceki bankalarda çalışma kredi siciline bakarak destek olacak ve kredi kullandıracaktır.

QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden banka kredi notu uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi onayı alabilmeleri için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. Bu şekilde başvurunuzu yapacak ve kredinizi hemen hesabınıza yatıracaksınız. Banka kredi notu uygun olan kişiler, aynı gün içinde ATMden onaylı kredisini kullanabilirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için SMS atın. Bu bankanın en kolay kredi başvuru yöntemlerinden birisi olan SMS ile kredi başvurusu banka kredi şartlarına uygun olan herkese 3 dakika içinde onay veriyor. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen başvurunuzu SMS atarak yapabilirsiniz. TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi için başvuru yapabilirler. Onay alan kişiler bankadan ve ATM'den kredi kullanabilir. ATM'den kredi alabilmeniz için banka kredi şartlarına uygun olup, hesabınızın olması ve QNB mobil uygulamasından kredinizi kullanıp, banka hesabınıza atmanız gerekmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapmak oldukça basit. SMS ile işlem yapacaksanız BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazarak ve aralarda boşluk bırakarak kredi başvurusunda bulunacaksınız. 4411 numarasına mesaj atan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri kullanırlar. Yapı kredi bankası hesabınız varsa, bankaya gitmenize gerek kalmadan hemen hesabınıza bu ödemeleri alabileceğiniz mobil uygulama kredisi verilmektedir. Nakit kredi kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içinde kredi sonucunuzu öğreneceksiniz. Bu şekilde hesabınıza atılan krediyi en yakın banka şubesi ve ATM'si üzerinden kullanabilirsiniz.