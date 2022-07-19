3 Banka Birlik Oldu Para Desteği Açıklaması Yaptı, SMS İle Başvuru Yapanlara 20.000 TL Yüklenecek

Bankalar üzerinden nakit kampanyaları haberleri art arda geliyor. Nakit almak isteyenler, başvurularını yaparak bankalardan yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Hem gelir belgesiz hem de anında onaylı kredi alacaklara müjdeli bir haber var. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda sizlere kredi imkanı sağlayacak olan 3 banka 20.000 TL'ye kadar hemen onaylı krediler hazırladı. Akbank başta olmak üzere, İş Bankası ve TEB Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi alabilecek ve aldığınız bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak işlem yapacaksınız. Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılmak için banka kredi notunun da 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

1200 ve üzerinde kredi notu olan vatandaşlar, bu 3 banka üzerinden ister sms atarak isterse de bankaların internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvuru yapabilir ve kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak yapılan kredi başvurusu sonrasında, banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AKBANK: Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, SMS atabilir. SMS ile kredi için KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabileceklerdir. 4425 numarasına mesaj atan kişilere banka değerlendirme yapacak ve sizlere hemen sonuç verecektir.

TEB BANKASI: TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarak bu bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bu şekilde hemen sonuç öğrenir ve onaylı krediyi de bankadan kullanabilirsiniz.

İŞ BANKASI: İŞ bankası özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara İŞ CEP uygulaması üzerinden kredi vermektedir. İş bankası İş cep uygulamasına giriş yaparak kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verir ve bu sonuca göre de hemen aynı gün kredinizi hesabınıza gönderir. Düşük faizlerle bu bankadan kredi alınacaktır.