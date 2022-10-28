Paraya İhtiyacı Olanlar İçin İyi Haber Geldi! Kamu Bankaları Kesenin Ağzını Açtı ve Başvurular Başladı

Acil bir paraya mı ihtiyacınız çıktı? Parayı nereden bulacağınız konusunda tereddütleriniz var. Haber Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından geldi. Bu bankalar müşterilere 5000 Türk Lirası tutarında promosyon verecek. Nasıl mı, yazımızda inceleyeceğiz.

Bilindiği üzere özel bankalarda promosyon sıklıkla verilmekteydi. Kamu bankalarında ise böyle bir durumun uzun süredir yaşanmaması müşterilerin kızgınlığına yol açıyordu. Bu sessizlik sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşme şartlarını 1 Kasım'dan itibaren yenileyeceğini duyurdu. Bu söylem ile birlikte kamu bankalarından açıklama geldi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank açıklama yaptı. Yaptıkları açıklama ile emeklilik promosyon ödeneklerini artıracaklarını duyurdu. Kamu bankaları fırsatları özel bankalar kadar gelişmemiş olsa bile emekliler için 5000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdu. Ayrıca özel kredi seçenekleri, düşük faiz, kolay ödeme imkanı gibi bir çok kolaylık sağlayacak.

Kamu Bankaları özel bankalar kadar yetkin değiller. Özel Bankaların müşterilerine sundukları promosyon şartlarından yoksunlar. Özel bankalar 10.000 Türk Lirası tutarında promosyon veriyor ve bu durum kamu bankalarının her geçen gün müşteri kaybetmesine neden oluyor. Durum böyle olunca bir çok kamu bankası bu duruma bir elde ve promosyon, kredi alternatifleri geliştirmeye başladı. Kamu bankaları ve özel bankalar arasında başlayan bu çekişme müşterinin yararına bir çok olanak da sunmuş oldu.

Vakıfbank, Ziraat ve Halk Bankası Müşterilerini Geri Kazanmaya Çalışıyor!

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası kaybettiği müşterileri geri kazanmak istiyor ve müşterilerinin işine yarar, yüzüne güldüren bir çok olanak sunuyor. Kamu bankalarında özel bankalardaki gibi şartlı bir işlem yok. Şartsız olarak promosyon ödemeleri yapacaklar. Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözünü veren müşteriler promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. 1 Kasım tarihi itibariyle alabilecekleri promosyon ödemeleri için ayrıca şubeye gitmelerine lüzum olmayacak.