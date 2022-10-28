Marketlerden Müşteriye Sıvıyağ İndirim Haberi Geldi

Enflasyon ile birlikte sıvıyağ fiyatları da yükselmişti. Genellikle ayçiçek yağında büyük bir artış yaşanıyordu. Müşteriler bu durumda son derece rahatsızlardı ve sıklıkla serzenişlerini dile getiriyorlardı. Durum böyle olunca bir çok vatandaş indirim kollamaya başladı. Şimdi marketlerde ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bazı marketlerde satılan beş litrelik sıvı yağ 150 TL nin üzerinde satılıyordu, şimdi ise bazı marketler 150 TL'nin altına indirerek ayçiçek yağının alımına ilişkin müşteriye kolaylıklar sundu. Bazı marketlerin bu durumdan ekonomi politikası güderek indirim yoluna gittikleri görüldü.

Sıvı yağ satışlarından bazı marketlerin fiyat arttırmak yerine indirim kampanyaları düzenlediği ve böylelikle müşteriyi kendilerine çektikleri görülmekte. Migrosun yapmış olduğu kampanya ile, 30 Ekim tarihine kadar 5 litrelik ayçiçek yağı 100 Türk Lirasının altında satılacak. Bu tarihe kadar migros marketteki indirimler sebebiyle, ayçiçek yağının satışları artmış durumda. Müşterilerin temel ihtiyaçlarından biri olan sıvıyağlardaki bu indirim kampanyası 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Beş litrelik ayçiçek yağını, 97,75 Türk Lirasından satacağını belirten Migrosta, müşterilerden birtakım şartlar istendi. Vakıfbank bankası ile yapılan anlaşma gereği 155 Türk Lirası tutarındaki yapılan tüm alışverişlerde 55 Türk Lirası indirim uygulanacak. Böylelikle sıvıyağı belirtilen indirim fiyatıyla alabileceksiniz.

Kampanyadan Nasıl Faydalanırım?

Bunun için Migros Marketlere gitmeniz gerekmeyecek! Telefonunuza Migros Sanal Market uygulamasını indirmeniz ve online olarak Vakıfbank aracılığıyla yaptığınız alışverişlerde 155 Türk Lirasını bulduysanız anında 55 Türk Lirası indirim tanımlanacak. Yapmanız gereken tek şey 155 Türk Lirası alışverişi tamamlamanız ve sonunda indirime hak kazanmanız. Markete dahi gitmeden evde halledebileceğiniz bu sistem size hem zamandan hem de ekonomik yönden bir çok katkı sağlayacak!