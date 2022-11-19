Parasını bankaya koyan yata yata aylık net 19.313,90 TL alacak! Son dakika tavan yaptı

Paralarını kur koruması olan mevduat hesaplarında tutan kişiler eklenen faiz tutarları ile önemli kazançlar elde etti. Ayrıca bankalar hoş geldin faizleri de uygulayabiliyor. Böylece insanların ilgisi de bu yönde yoğunlaşmaktadır. Birikimlerini saklayıp değerlendirmek isteyenler için cazip bir çıkış noktası olduğunu söylemek mümkündür.

Avantaj sağlayan faiz oranları ile vatandaş kendine bir yol çizebiliyor. Bankaların sunduğu kazanç tablolarını inceleyerek siz de birikiminizi arttırmaya devam edebilirsiniz.

Bankaların 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları

Parasının durduğu yerde değerlenmesini kim istemez ki? Bankalar yüzde yirmi iki oranlarına kadar çıkan faiz oranlarıyla önemli iyileştirmeler yapıyor.

Duyurulan bu mevduatlara ek olarak günlük banka işlemleri de sürdürülmektedir. Bankaların çoğu müşterileri kendine çekmek için avantajlı paketler sunuyor. Buna göre faiz oranlarının ne kadar olduğu insanların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

En yüksek getiriyi vadeden bankaların başında Burgan Bank gelmektedir. Buna göre yüzde 21,25 gibi bir oran söz konusudur. Onu oranda takip eden diğer bir banka ise ING Bank olup sunduğu oran yüzde 21’dir.

Odeabank’ın faiz yüzdesi 20,50 olurken Fibabank’ın sunmuş olduğu oran ise %20 olarak karşımıza çıkıyor.

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