12.250 TL'yi aşacak! Parası azalan tasalanmasın! Emekliye sevinçten takla attıracak müjde belli oldu! Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haberler arka arkaya gündeme geldi. Yılın ilk günlerinde zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca kişi gözünü promosyon avantajlarına dikti. Bankaların promosyon teklifleri bu minvalde ön plana çıktı. Henüz parasını almayan emeklilere promosyon artışı için doğuyor. Ortaya atılan iddialara göre, promosyon ödemeleri gelecek günlerde artacak.

Parası azalan tasalanmasın. Emekliye sevinçten takla attıracak müjde belli oldu. 12.250 TL'yi aşacak. 14 milyon emekli vatandaş zamlı maaşlarını öğrendi. Bu yıl içerisinde iki ikramiye alacak emeklileri promosyon ödemesi de ilgilendiriyor. Bankadan henüz tercihini yapmayan kişiler için promosyonda büyüleyecek teklifler geliyor. Hatta öyle ki bir iddiaya göre en düşük emekli promosyon miktarı 12.500 TL olacak.

YENİ TEKLİFLER YOLDA

Ocak ayının ilk haftasında zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca kişi promosyon avantajlarını irdeliyor.

PROMOSYON ARTACAK

Bankaların promosyon teklifleri bu minvalde ön plana çıktı. Henüz parasını almayan emeklilere promosyon artışı için doğuyor.

12.250 TL OLACAK

Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre en düşük emekli promosyon miktarı 12.500 TL olacak.

ARTIŞ İÇİN HEYECAN ARTTI

Ortaya atılan iddialara göre, promosyon ödemeleri gelecek günlerde artacak. Gelişmeleri sitemiz aracılığıyla size son dakika olarak aktaracağız.

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