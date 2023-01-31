ASHB başvurusu kabul edilene 10 dakika içinde ödüyor! 1-2-3 kişinin yaşadığı ailelerin yüzünde çiçekler açtıracak müjde!

1-2-3 kişinin yaşadığı ailelerin yüzünde çiçekler açtıracak müjde! ASHB başvurusu kabul edene 10 dakika içinde ödüyor! Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ederken bu süreli destek ödemesi hakkında bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorunda bilgi almaya çalışıyor. Son olarak 850 ila 1250 TL yükseltilen bu destek ödemesi yüz binlerce vatandaşa belirlenen tarihlerde veriliyor. Ancak başvuru için bazı şartlara uymanız gerekiyor ve gerekli incelemeler de yapılıyor.

ASHB başvurusu kabul edene 10 dakika içinde ödüyor. 1-2-3 kişinin yaşadığı ailelerin yüzünde çiçekler açtıracak müjde verildi. Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili son dakika bilgileri gündeme geldi. Destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldiği görüldü. Bakan Yanık son olarak ödeme hakkında, "Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.

VE BAŞLADI...

Devletin son dönemde devreye aldığı destek ödemelerinden birisi de Aile Destek Programı oldu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYE ÖDENİYOR

Yüz binlerce kişiye yapılan bu ödeme için bazı şartlara uymanız gerekiyor ve gerekli incelemeler de sağlanıyor.

Başvuru yapan kişilerin Türk vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

EN DÜŞÜK 850, EN YÜKSEK 1250 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son olarak ödeme hakkında, "Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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