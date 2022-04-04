Paranız Para Çekecek! Nisan 2022 Banka Mevduat Faiz Oranları Radikal Değişikliğe Gitti. Birikimlerini bankaya yatırmak isteyen vatandaşlar için bankalardan yeni faiz oranları son dakika şekilde açıklandı. Yüzde 20.50 seviyesine gelen net kazanç oranı ise 250 bin TL birikimi olanlara 4215 TL sağlıyor.

Vadeli Mevduat Faiz Oranlarına Nisan Dopingi

Birikimi bulunanlar için en yüksek vadeli mevduat faiz oranına sahip banka son dönemlerde Alternatif Bank olmaktadır. Müşterilerin birikimlerini değerlendiren Alternatif Bank, parası bulunanlar için aylık %20.50 faiz oranı sunuyor. Alternatif Bank'ın sunduğu bu oran ile 250.000 TL'lik bir birikimi bulunan vatandaşın aylık 4268 TL kazanç elde etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Alternatif banka resmi internet sayfası üzerinden açıklanan bilgilere göre yüzde 20.50 oranında faiz oranının hemen alsın da Burgan Bank yer almaktadır. Burgan Bank ise müşterilerin birikim birine yüzde 20.25 ile değer katmaya devam ediyor. Buna göre 250.000 TL'lik bir paranın Burgan Bank'ta vadeli mevduat hesabına yatırılması sonucunda aylık 4216 TL tutarında faiz getirisi elde edilebilir.

Diğer Bankaların 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesap İşlemleri Nasıl Oluyor?

Bu bankaların haricinde diğer bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını merak eden vatandaşlar açısından nisan ayının ilk haftası açısının geçerli bir liste oluşturduk. Listede ise bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizleri ile 250.000 TL'lik bir birikimin vadeli mevduat hesabına yatırılması sonucunda aylık ne kadar faiz getirisinin elde edileceğini açıkladık.

·350 bin TL nin ING Bank şubelerinde vadeli mevduat hesabına yatırılması sonucunda aylık 3956 TL'lik bir faiz getirisi elde edilir.

·350 bin TL nin Denizbank şubelerinde vadeli mevduat hesabına yatırılması ile beraber net kazanç 3852 TL aylık getirisi elde edilir