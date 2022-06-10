Çalışanın ve Emeklilerin Yüzü Gülecek, Memur Maaşlarına ve Emekli Aylıklarına Büyük Zam

Emekli zammı ve memur zammı için veriler açıklanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan Temmuz zammı için ücretliler dâhil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığının altını çizdi. Yeni emekli ve memur maaşları 4 Temmuz günü belli olacak. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon oranı için açıklamada bulundu; açıklanan bu enflasyon rakamları ile en düşük emekli ve memur maaşı başta olmak üzere SSK ve BAĞ-KUR maaşları ile 15 meslek grubundan memur ve emeklisi maaşlarını 5 tabloda hesapladık.

Emekli ve Memura Temmuz Zammı

Emekli ve memur Temmuz zammı için bir aydan daha az bir süre kaldı. Bununla birlikte hükümet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek parolası ile çalışmalarını hızlandırdı. 5 aylık emekli ve memur zammı mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. Kesinleşen rakamlara göre tüm maaşlar tek tek hesaplandı. Türkiye istatistik kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı Mayıs ayında beklentilerin altında aylık bazda %2,98 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olarak 5 aylık enflasyon oranı ise %35,64 olarak kayıtlara geçti.

Zamlarla İlgili Yeni Açıklamalar

Milyonlarca emekli ve memuru Temmuz ayı zammı için geri sayıma geçerken yeni gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30 istişare ve değerlendirme toplantısında ücretliler dâhil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hareket eden hükümet çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ve hazine ve maliye bakanlığı başta olmak üzere vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek parolası ile çalışmalarına çok önceden başlamıştı.

Ek Zamlar Gündemde

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin öne açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için %2, ek zam yapılmış en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış ve Temmuz zammı ile birlikte sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Ek Zam Sinyali

Art arda yapılan açıklamalar sonrası temmuz ayı zammı döneminde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı ne kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zaman oranının toplamı kadar artacak. Memur ve emeklisi için temmuz zammı döneminde %7 toplu sözleşme zammı belirlendi.

Memura ve Emekliye Zam

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık %0.03 artması sonrası yıllık enflasyon .72 oldu. Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında Temmuz ayında %5,01 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise %6.01 oranın da artırılacak. Son toplu sözleşmeye göre memur ve emeklisine Ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayında ise %5 zam yapılacak. Türkiye istatistik kurumuna göre enflasyon Ocakta %1.06 Şubat'ta ise 0.16 Mart ayında %1,3 Nisan ayında %1.69 ve Mayıs ayında da yüzde 0.95 oranında arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzdesi 4.98 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur gösterge katsayısı maliye bakanlığı tarafından yayınlanana kadar hesaplanmış olan net maaşlar açıklandı.