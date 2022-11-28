Doğum gerçekleştikten sonra doğum iznine çıkan anneye izinde olduğu süreçte devlet katkısı yapılıyor. Bu tutar 18.000 TL'den 30.000 hatta 40.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ödemeden faydalanabilmek için elbette bazı şartlara bakılıyor ve doğum yapacak annelere bunları merak ediyor.

Paralar hazır... Annelere yapılacak olan 30.000 TL son dakika haberi sonrası SGK'nın önünde kuyruk oluştu. SGK tarafından çalışan kişilere yönelik hazırlanan destek paketlerinde son dakika başvuruları toplanıyor. Doğum yapan annelerin yanında olan devlet onlar için destek paketleri oluşturuyor. Doğum yardımının yanında anneler için doğum izninde oldukları süre boyunca izin parası ödeniyor. Raporun devam ettiği 112 günlük süreç içerisinde de maaş alma şartı koşuluyor.

SGK SON DAKİKA DUYURDU!

Son 365 güne bakıldığında en az 90 gün sigortası yatırılmış olan ve doğum yapan annelere izin parası ödeniyor.

EN DÜŞÜK ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte en düşük ödeme tutarı da değişti. Bu tutar 16.103 TL olarak güncellendi.

EN ÖNEMLİ ŞART...

Bakılan en önemli şartlar arasında doğum yapan kadın çalışanın mevcut işyerinde sigortasının devam etmesine bakılıyor.

32.365 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

16.103 TL'den başlayan en düşük ödeme miktarı brüt maaşı 13.000 TL olan birisi için tam 32.356 TL'ye kadar çıkıyor.

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