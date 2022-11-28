13,5 milyon emeklinin beklediği haber geldi! Emekli maaşlarına ek ödemeler Aralık ayında yapılacak!

Emekli maaşlarına ek ödemeler Aralık ayında yapılacak! 13,5 milyon emeklinin beklediği haber geldi! Kamu bankaları geçtiğimiz günlerde emeklileri mutlu edecek bir kredi paketi duyurdu. Duyurulan paketin vade sayısı uzun, faiz oranı düşük olduğundan dolayı emekliler bu duyuruyu sevinçle karşıladılar. Üstelik bankalar emeklilerden herhangi bir belge ya da kefilde istemeyeceğini duyurdu. Hem de isteyen kişiler mobil veya internet bankacılığı üzerinden de başvurularını yapabilecekler.

Başvuru Nasıl Yapılır

Kamu bankalarının emekli müşterileri için çıkardıkları bu kredi paketine başvurmak için doğrudan şubelere gidebilirsiniz. Müşteri temsilcilerine ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizi söylerseniz size birkaç form doldurtacak ve talebinizi alacaklardır.

Aynı gün içinde de talebinizin onaylandığı ya da reddedildiği ile ilgili size mesaj göndereceklerdir.

Bu kamu bankalarının birinden internet şifresi aldıysanız internet bankacılığı üzerinden de krediye başvurabilirsiniz.

Bunun için öncelikle hangi kamu bankasını seçtiyseniz o bankanın internet bankacılığı uygulamasını indirmeli ve daha sonra sisteme giriş yapmalısınız. Duyurular kısmından kredinizi seçip başvur seçeneğine tıkladıktan sonra kredi talebinizi iletmiş olursunuz.

36 Ay Vadeli 25.000 TL İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası

Toplam Maliyet

36.800 TL

Faiz Oranı

%1,79

Yıllık maliyet oranı %30,92

Aylık Taksit

1.019 TL

Halkbank

Toplam Maliyet

37.528 TL

Faiz Oranı

%1,89

Yıllık maliyet oranı %32,86

Aylık Taksit

1.039 TL

Vakıfbank

Toplam Maliyet

37.674 TL

Faiz Oranı

%1,91

Yıllık maliyet oranı %33,25

Aylık Taksit

1.043 TL

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