Para Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Dolar Temmuzda O Seviyeyi Aşacak. Dolar ile işi olan vatandaşlar, dolar-tl paritesini ne şekilde hareket ettiğini bugün de araştırıyor. Dün dolar endeksinin 5 senenin zirvesini görmesi ile beraber dolar kuru hareketlenirken diğer taraftan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gelecek 3 ay için piyasa beklentisinin açıkladı. Konuşmasında temmuz ayına atıfta bulunan İslam Memiş, dolar kurunun bu tarihte aralıkta görülen 18 TL’lik üstüne çıkabileceğini açıkladı. İşte piyasalara yönelik son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası haberimizde...

Faiz artışı açısından temel durumun herhangi bir toplantıda 50 baz puan daha çok daha fazlası olmadığını dile getiren uzmanlar, 75 baz puanlık bir artışın göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Dolar Endeksi Son 5 Yılın Zirvesine Tırmandı

Para piyasaları, IMF ile Dünya Bankası'nın karamsar bir şekilde görünüm raporları ile uzmanların yapmış oldukları açıklamalardan sonra Mayıs ile Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilecek toplantılarda en az 50 baz puanlık bir artış görünümünü kuvvetlendiriyor. Dolar endeksi, Amerikan Merkez Bankası'nın savaş sebebiyle hızlanan enflasyon rakamlarını kontrol altına almak amacıyla çok daha hızlı bir şekilde sıkıl açacağı beklentileri ile dün gün içerisinde son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 101 düzeyini aştı.

Para Uzmanı İslam Memiş’ten Yeni Tahmin

YouTube kanalından yaptığı bir video paylaşımı ile dolar kurunun endeksinin 101'i aşmasına rağmen halen 14.73 TL'nin üzerinde kalıcı olmayacağını dile getiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayı içerisinde Amerikan dolarının Türkiye piyasalarında 18 TL'yi aşacağını söyledi.