Bakan Nebati İmzayı Bastı, Vergilerde Yeni Dönem Başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli 'vergi incelemelerinde sektörel ve fonksiyonlar uzmanlaşma genelgesi' ile vergi denetimlerinde yeni bir sürece böylelikle adım atılmış oldu. Karar ile beraber farklı inceleme konuları ve sektörler itibariyle ileri uzmanlaşma yöntemine gidilerek, verimlilik ile etkinliğin çok daha artırılması sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2011 senesinde vergi denetimi gerçekleştiren inceleme elemanları önemli bir rapor bile Vergi Denetim Kurulu çatısı altında 'vergi müfettişi' unvanında birleştirildi. Karar ile Vergi Denetim Kurulunda ise daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ile sektörler itibariyle ileri uzmanlaşma sağlanması sureti ile verimlilik ile etkinliğin daha da artırılması hedefleniyor.

Vergilendirmede İleri Uzmanlaşma

Çağdaş denetim tekniklerinin kullanmak suretiyle risk odaklı vergi incelemeleri yerine getirme, vergi kayıp ile kaçağına sebep olanı kayıt dışı ekonomiyi en aza indirme mükelleflerin vergiye gönüllü bir şekilde uyumunu artırma ile maliye politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunma amacı doğrultusunda kurur bünyesinde, verimlilik ile etkinliğin daha da artırılması açısından uzmanlaşmanın bir sonraki aşamasına geçilecek.

Denetim Modelinin Daha Da Gelişmiş Bir Metodu Oluşturulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli vergi incelemelerinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesi ile beraber vergi denetim kuruluna bağlı daire başkanlıkları bünyesinde belirlenecek çeşitli inceleme konuları ile sektörler itibariyle uzmanlaşmış ve etkin, mükellef odaklı bir yeni yapıya geçiş süreci başlayacak.