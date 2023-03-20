Para parayı çekiyor! Bunu yapanlara 32 gün sonra 3.032 TL nakit para yatırılacak
Geçtiğimiz Şubat ayında Merkez Bankası faiz kararını yüzde 8,5 olarak açıklamıştı. Uzun zamandır kurum faizi sabit tutmayı seçiyor.
Bu nedenle birçok uzman yine faizi sabit tutacağını düşünüyor. Bazı uzmanlar ise kurumun faiz indirme kararı alabileceğini de belirtiyorlar. Bundan dolayıdır ki son zamanlarda faiz konusu bir kez daha karşımıza çıkmaya başladı!
Merkez Bankasının geçmiş dönem hamlelerine baktığımızda bir süre faiz sabitledikten sonra son indirime gittiği daha son yeniden faizi bir süre sabit tuttuğunu görüyoruz. Eğer yapılan bu hamlelerden yola çıkarsak bu ayda faizin sabitleneceğini söyleyebiliriz. Fakat bazı uzmanlar bu sefer kurumun beklenmedik bir hamle yapabileceğini söylüyorlar. Eğer uzmanlar haklı çıkarsa kurum yeniden faizleri düşürme yoluna gidebilir. Ama birçok kişi yakın dönemde yapılacak olan seçimi etkilememek adına Merkez Bankasının indirime gitmeyeceğini faizi sabitleyeceğini düşünüyor. Bu durumda faiz indirimleri yaz ayına kalacak demektir.
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