10 milyon emekli için flaş karar çıktı! Banka hesabı olan tüm emeklilere 3 bankadan 30.000 TL ödeniyor, Bilmeyenler var

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kredi kampanyası başladı ve bu üç banka üzerinden sizlere 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme, şartsız olarak verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşlara verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan emekliler için yapılan bu kampanya, maaş müşterisi olan vatandaşlar, bir şekilde katılırken, kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emekliler, 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi alabilmektedir. 3 kamu bankası tarafından da yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 30000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme verilirken, ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli, ihtiyaç kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri hızlı bir şekilde vatandaşlara sunuluyor ve 3 kamu bankası üzerinden yapılan bu işlemler 30000 TL olarak sizlere verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz.