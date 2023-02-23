Para lazımsa hemen bakın! Banka hesabı olanlara 27-28 Şubat'ta 16000 TL ödeme müjdesi!

Banka hesabı olanlara 27-28 Şubat'ta 16000 TL ödeme müjdesi! Para lazımsa hemen bakın! Herkese 16000 TL ödeme yapılacağının müjdesini veren bankalar bu fırsattan yararlanmak için detayları açıkladı. Bankalarda hesabı bulanan kişilere 16000 TL ödeme yapılacağını bildiren tüm bankalar bankalarda hesabı bulunan herkesin fırsattan yararlanabileceğini bildirdi.

16000 TL 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında QNB Finansbank, Garanti bankası, TEB ve Halkbank gibi hangi bankanın müşterisi iseniz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubenizi ziyaret edebilirsiniz. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra bankalar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vade seçeneği ile kredi verir. Krediden faydalanmak isteyenlerin kredi notu uygunluğuna bakılarak sigorta durumu kontrol edilerek Kredi başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

Bankanın şartlarına uyumlu kişiler hemen aynı gün içerisinde kredilerini çekebilecek ve 3 ay sonra 36 ay vade seçeneği ile ödemeye başlayabilecekler. Ayrıca mobil uygulama üzerinden kolaylıkla başvuru işlemleri yapılarak da İhtiyaç kredisi çekim işlemi anında ve kolaylıkla hesabınıza geçiriliyor.

Emeklilerinde bu kampanyadan faydalanabilmeleri hangi banka ile çalışıyor ise o bankası şubesine kimliğinle gitmesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru İhtiyaç kredisi başvurusu yaparak kolaylıkla kredilerini kullanabiliyorlar. Bankalar, kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranlarıyla müşterilerine kredi fırsatı sağlamakta. En az 1200 kredi notuna sahip olan her müşteri bu krediden anında faydalanabiliyor.

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