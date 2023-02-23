ING Bank müşterilerine duyurdu! Emeklilere 7500 TL ödeme verecek. ING Bank resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada emeklilere özel nakit promosyonunu duyurdu. ING Bank emekli maaşını ING'ye taşıyanlara ön koşul olmaksızın 7500 TL nakit promosyonu verecek.

ING Bank Emekliye Kampanya

7500 TL'ye varan promosyon kampanyası çerçevesinde başvuru işlemleri ING Bank, ING Bank Bireysel İnternet Şubesi, ING Bank müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar ING Bank resmi internet adresine giriş yaparak, müşteri hizmetlerini arayarak ya da bizzat şubeye müracaat ederek bu kampanyanın detaylarını öğrenebilecekler.

7500 TL Promosyon Ödeme Fırsatı

7500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında yapacağınız başvuruları ING Bank Mobil, ING Bank Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumundan birden fazla gelir aylık ödemesi alıyor olması halinde ödenecek promosyon tutarı, şartların yerine getirilmesi halinde o tarihten itibaren, banka aracılığıyla yatan en son gelir aylık tutarının toplamı değerlendirilerek hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilir.

Nakit promosyon ödemesi üç sene içerisinde peşin olarak yatırılır ve üç senelik taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba aktarıldığı tarih esas alınır. Nakit promosyon ödemesi gerçekleştirildikten sonra üç senelik taahhüt süresi içinde gelir aylığın artması durumunda ek promosyon ödemesi yapılmaz.

Nakit promosyonun ödendiği tarih itibarıyla üç yıl içinde herhangi bir sebeple aylığın farklı kuruma taşınması veya SGK tarafından gelir ödemesinin kesilmesi halinde Bankanın yazılı bildirimde bulunmasına gerek olmadan ödenen toplam promosyon tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak kaydıyla taahhüdün kalan süresi temel alınarak esasına göre geri alınmaktadır.