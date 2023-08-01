Bankaların ağustos ayına özel başlattığı kredi kampanyası, tüm vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. Bu kampanyada, emekli olup olmamanıza bakılmaksızın, TC Kimlik numaranız üzerinden başvurarak gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılamak için bu fırsattan yararlanabilir ve aynı gün içinde kredi ödemenizi alarak nakit kullanabilirsiniz. Kampanyaya başvuruda bulunmak için, bireysel müşteri olmanız ve banka kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması yeterli olacaktır.

Garanti Bankası Müşterileri için:

Garanti Bankası, kredi kullanmak isteyen müşterilerine mobil uygulama ve şubeler üzerinden başvuru imkanı sunuyor. Başvuru yapmak için kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması ve düzenli bir gelire sahip olmanız gerekmektedir.

Denizbank Müşterileri için:

Denizbank, kredi başvurularınızı kolaylaştırmak için SMS yöntemini kullanıyor. Cep telefonunuzdan "KREDIM TC KIMLIK NUMARASI" formatında bir SMS göndererek başvurunuzu hızlıca yapabilir ve kredi onayı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Akbank Müşterileri için:

Akbank müşterileri, kredi başvurularını Akbank Direkt uygulaması üzerinden sadece 5 dakika içerisinde gerçekleştirebilirler. Alternatif olarak, SMS ile başvuruda bulunmak isteyenler "KREDI TC KIMLIK NUMARASI" formatında bir mesaj atarak kredi sonucunu öğrenebilirler.