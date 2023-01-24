Ev alacaklar için çığır açacak kampanya başlıyor! 84.6 milyona müjde verildi! 0,69'dan başlayıp cepleri rahatlatacak!

0,69'dan başlayıp cepleri rahatlatacak! Ev alacaklar için çığır açacak kampanya başlıyor! 84.6 milyona müjde verildi! Konut kredisi faiz oranları ile ilgili bilgiler arama motorlarında merak edilir oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan Orta Gelir Konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Ev almak isteyen vatandaşlara yaşadığı şehre göre 4 milyona kadar kredi tanımlanacak. Öte yandan kampanyanın başlayacağı tarih akıllara geldi.

Orta gelirli vatandaşlar özel bir konut kredisi kampanyası başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla yepyeni bir proje için start verildi. Hanenin ödeyebileceği bütçeye göre konut kredi kampanyası için geri sayım başladı. Projeyle ilgili bilgiler netleşiyor. Bizler de sizin için 0,69 örnek hesaplamayla konut kredisi hesaplaması yaptık.

0,69 ÖRNEK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 1.000.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,69

Taksit Sayısı: 180 ay

Taksit Tutarı: 9.718,86 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 1.749.396,43 TL

KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan Orta Gelir Konut kredisi kampanyası başlatılıyor.

0,69'DAN BAŞLIYOR

Ev almak isteyen vatandaşlara yaşadığı şehre göre 4 milyona kadar kredi tanımlanacak. Öte yandan faiz oranı 0,69'dan başlayacak ve 0,99'a kadar çıkacak.

haber24.com özel haber