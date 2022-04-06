Papa, Okul Suistimalleri İçin Özür Diledi

Bir haftadan kısa bir süre önce Papa Francis, Roma Katolik Kilisesi üyelerinin Yerli çocukların kanada genelinde onlarca yıl boyunca gitmek zorunda kaldıkları yerleşim okullarında gerçekleştirdiği "içler acısı" istismarlar için özür diledi.

Özür tarihiydi ve birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak zorunlu asimilasyon kurumlarından ve diğer Yerli liderlerden kurtulanlar, Katolik Kilisesi'nin meydana gelenlerle gerçekten başa çıkmak için somut bir eyleme ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Geçen ayın sonlarında papayla görüşmek ve yerleşim okullarının etkisini tartışmak ve özür dilemek içinRoma'ya giden Birinci Milletler Meclisi heyetine liderlik eden Gerald Antoine, "Daha yapılacak çok iş var." dedi.

Antoine, kilisenin 1400'lü yıllardaki Papalık Boğaları'ndan kaynaklanan ve egemen Yerli ulusların sömürge tarafından mülksüzleşmesini haklı çıkarmak için kullanılan bir kavram olan Keşif Doktrini'nin bir sonucu olarak işlenen soykırımdaki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söyledi.

"[Kiliseden] istenen af için bu yolculuğun ruhuna saygıyla, devlet, kilise ve polis teşkilatlarının koordineli çabalarıyla sonuçlanan tohumun tam olarak kabul edilmesi ve geriilmesi gerekecektir... bu yıkıcı ve kısır süreçlerin uygulanmasında," diyor Antoine.

'Keder ve utanç'

On yıllardır, yerli liderler ve yatılı okuldan kurtulanlar, Kanada'daki yerleşim okullarının yüzde 60'ından fazlasını yöneten Katolik Kilisesi'nden özür talep ettiler.

Federal olarak finanse edilen kurumlar, 1800'lerin sonundan 1997'ye kadar yerli çocukları ana akım Avrupa kültürüne zorla asimile etmek amacıyla faaliyet gösterdi - federal bir soruşturma komisyonunun "kültürel soykırım" anlamına geldiğini söylediği bir hedef. Ülke genelinden 150.000'den fazla yerli çocuk okullara gitti ve fiziksel, cinsel, duygusal, sözel ve ruhsal istismar yaşadı. Binlerce kişi törene katılarak öldü.

Papa, 1 Nisan'da Roma'daki Yerli delegelere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizi yaralayan tüm bu şeylerde, maruz kaldığınız tacizlerde ve kimliğinize, kültürünüze ve hatta manevi değerlerinize gösterilen saygı eksikliği başta olmak üzere bir dizi Katolik'in sahip olduğu rolden dolayı üzüntü ve utanç duyuyorum." dedi.

"Katolik Kilisesi'nin bu üyelerinin içler acısı davranışları için, Tanrı'dan af diliyorum ve size tüm kalbimle söylemek istiyorum, çok üzgünüm. Ve sizden af dileyerek kardeşlerime, Kanadalı piskoposlara katılıyorum."