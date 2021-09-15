Papa, Kilise'deki Aşı Kararsızlığına Şaşırdı

Francis, Slovakya'dan İtalya'ya yaptığı bir uçuş sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu biraz garip çünkü insanlığın aşılarla bir dostluk geçmişi var" dedi. Kendisi de aşı olan Papa, daha önce de insanları "ortak yarar" için aşı yaptırmaya teşvik etmişti. Bir kardinalin Covid-19 ile yoğun bakıma girdiğini söyledi.

Francis bahsettiği adamın adını vermedi, ancak 73 yaşındaki muhafazakar ABD'li Kardinal Raymond Burke, virüse yakalandıktan sonra günlerce hastanede solunum cihazına bağlı kaldı. Kardinal Burke'ün aşı olup olmadığı belli değil, ancak geçmişte aşılamayı eleştirdi.

Papa, Papalık uçağında gazetecilere verdiği demeçte, "Kardinaller Koleji'nde bile bazı aşı inkarcıları var" dedi. "Ama onlardan biri, zavallı şey, virüsle hastaneye kaldırıldı. Bunlar hayatın ironileri." Vatikan'daki hemen hemen herkesin aşılandığını ve tereddüt edenlere "nasıl yardım edileceğini incelediklerini" de sözlerine ekledi.

"Çocukken kızamık, çocuk felci aşısı olduk - tüm çocuklara aşı yapıldı ve kimse bir şey söylemedi" diye haykırdı. Ancak papa, bazı aşı tartışmalarının aşılarla ilgili korkuları ve belirsizliği artırabileceğini kabul etti ve "her şeyi netleştirmeli ve sakince konuşmalıyız" dedi.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı dini liderler, Katoliklerin dini gerekçelerle Covid-19 aşılarına karşı vicdani ret talebinde bulunmalarına izin verilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Papa Francis buna katılmadı ve aşıların "ahlaki açıdan kabul edilebilir" olduğunu ve "vicdanla" kullanılabileceğini söyledi.

Francis herhangi bir kardinal isminden bahsetmedi. Muhafazakar ve aşı şüphecisi olan Kardinal Raymond Burke, virüse yakalandıktan sonra geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye kaldırıldı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı muhafazakar aşı karşıtı piskoposlar, Katoliklerin dini gerekçelerle aşıya karşı vicdani ret talebinde bulunma olasılığına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Ancak Papa geçmişte aynı fikirde olmadığını açıkça belirtmiş, bu seçenekten hiç bahsetmemişti. Geçen ay, kar amacı gütmeyen ABD grubu Ad Council ve halk sağlığı koalisyonu COVID Collaborative adına aşının herkes tarafından alınması gerektiğini söyleyerek bir itirazda bulundu.