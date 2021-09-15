Kuzey ve Güney Kore Saatler Arayla Balistik Füze Denemesi Yaptı

Kuzey, doğu kıyısı boyunca iki balistik füze ateşledi, altı ay içinde bu tür füzelerle ilk denemesi ve BM kararlarının yeni bir ihlali. Testler, Güney Kore ve Çin'in Kuzey'in nükleer meselesini tartıştığı sırada geldi. Saatler sonra, Güney denizaltından fırlatılan ilk balistik füzesini test etti. SLBM olarak bilinen füzenin testi, Kuzey'in son fırlatmalarına tepki olarak değil, önceden planlandı. Güney Kore'yi bu teknolojiyle dünyanın yedinci ülkesi yapıyor.

Teste katılan Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore'nin artık "Kuzey Kore'nin provokasyonlarına her an yanıt verebilecek yeterli caydırıcılığa" sahip olduğunu söyledi ve Güney'i "Kuzey Kore'nin asimetrik gücünü alt etmek" için silah programlarını artırmaya devam etmeye çağırdı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, yorumlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong tarafından eleştirildi ve onları mantıksız ve üzücü olarak nitelendirdi ve ilişkilerin kopmasına yol açabilecekleri konusunda uyardı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin testinde kısa menzilli füzelerin maksimum 60 km yükseklikte 800 km (500 mil) civarında uçtuğunu söyledi.

JCS, ülkenin orta iç bölgelerinden fırlatıldılar ve doğuya, Doğu Denizi olarak da bilinen Japonya Denizi'ne doğru uçtular. Güney Kore ve ABD, hangi tip füzenin kullanıldığını belirlemek için analizler yapıyordu. Japon savunma bakanı, füzelerin daha sonra Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine indiğini söyledi.

BM kararları, Kuzey Kore'nin ülkenin nükleer programını engelleme çabalarında nükleer veya konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen balistik füzelerle testler yapmasını yasaklıyor. Yonsei Üniversitesi'nden Prof John Delury AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Aynı gün içinde bir değil iki Kore'nin balistik füze denemesi yapması olağanüstü bir zamanlama" dedi. "Bu bölgede bir silahlanma yarışı olduğu gerçeğiyle konuşuyor."

Son lansmanlar, Kuzey Kore'nin ciddi bir ekonomik krize rağmen silahlarını geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, Pyongyang'ın Washington ile müzakerelerde gücünü artırmaya çalışırken teknolojisini geliştirmek için bu tür testler yaptığını söylüyor.

ABD, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında ülkenin nükleer ve füze programlarından vazgeçmesini istiyor, ancak Kuzey bunu reddetti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Kuzey Kore'nin fırlatılmasını "çirkin" olarak nitelendirirken, ABD komşular ve uluslararası toplum için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong ile Seul'de bir araya geldi ve tüm tarafların Kore yarımadasında barış ve istikrarı teşvik etmek için çalışması gerektiğini söyledi.