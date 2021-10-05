Papa Franciscus Üzgün! Fransa’da 216 Bin Çocuk Cinsel İstismar Mağduru

1950 senesinden bu yana toplamda 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması hakkında açıklamalarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, üzüntü duyduğunu belirtti.

Konu hakkında büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, önemli açıklamalara imzasını attı. Yazılı açıklamanın Vatikan Basın Ofisi’nden yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Raporun Fransız rahipler ile ilgili çıktığı öğrenildi ve Papa’nın söz konusu raporun içeriğini acı içerisinde öğrendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada ise Papa’nın düşüncelerinin mağdurların yanı olduğu aktarıldı. Ruhani liderin aynı zamanda ilgili olayları bildirmelerinden dolayı Fransa Kilisesine ve mağdurların cesaretlerine minnettar olduğu söylenildi. Diğer taraftan Papa Franciscus’un istismarlar sebebi ile mağdur kişilerden özür dilememesi dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşılık olarak gerekli olan önlemleri almadığı Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, tarafından aktarılmıştı. Düzenli olarak cinsel istismar suçlamaları ile anılmakta olan Katolik Kilisesi ve Kilise’ye bağlı olan rahiplerin görev yaptığı çoğu ülkede patlayan skandallar, kurumu ve Papa’yı zor durumda bırakmakta.

Yapılan açıklamada 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında pedofil Kilise görevlilerinin ve rahiplerin saptandığı şeklinde bilgiler paylaşıldı. 2020 senesinde Belçika’da Katolik Kilisesi hakkında 59 cinsel taciz bildirimi yapıldığı açıklandı ve söz konusu sayının önceki senelerde yapılan bildirimlerden çok daha fazla olduğu ifade edildi.

1958 ile 2020 seneleri arasında 300 çocuğun din görevlileri tarafından istismar edildiği şeklinde bilgiler Polonya Katolik Kilisesi tarafından açıklanmış ve özür dilenmişti. Diğer taraftan Almanya’da ise yayınlanmış olan raporda 1975 ile 2018 seneleri arasında 314 küçük çocuğa Köln Katolik Başpiskoposluğuna bağlı olan 202 din adamı veya rahip tarafından cinsel şiddet uygulandığı ile ilgili tespit yapılmıştı.