Erdoğan: Üniversite Sınavına Gerek Bırakmayacak Bir Sistem Kurmalıyız

Akademik yıl açılış törenlerinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite sınavları hakkında konuştu. Üniversite sınavlarının yapılmasına gerek kalmayacak bir sistemin kurulmasının lazım olduğunu ifade eden Erdoğan, gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ile ilgili de ifadeler kullanıldı ve açıklamalar dikkat çekti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde önemli konuşmalar yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021- 2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde vatandaş ile bilgi paylaşımında bulundu.

Koronavirüs salgına sebebi ile 2020 senesi Mart ayından beri eğitim-öğretim hizmetlerinde büyük zorlukların meydana geldiği söylenildi. Uzaktan eğitim sürecinin devam etmesinin önemli olduğu açıklanırken yüz yüze eğitim öğretim sürecinin yerini ise tutmayacağının açık olduğu konusuna vurguda bulunuldu.

Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde bulunan okulları Eylül ayının başlarından itibaren açtıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71.000 okulun tamamının açık olduğunu söyledi. Karantina uygulaması ve yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

Diğer taraftan 2 okulda ise karantina uygulamasına gidildiğini söyleyen Erdoğan, yaşanılan yeni olaylara göre bazı sınıfların karantinaya alınabileceğini fakat il çapında bir kapanma düşünmediklerini belirtti.

Arz talep uyumsuzluğuna karşı adil bir çözüm yolu olarak üniversite sınavlarının kullanılmakta olduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin yükseköğretimde kapasite problemi yaşayan bir ülke haline geldiği de söylenildi. Aynı zamanda üniversitelerin yenilikçi çalışmaların öncüsü olmaya hizmet edeceği de yapılan açıklamalar arasında bulundu. Öğrenciye en büyük saygı duyan iktidar olduklarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmaları ile gündemin üst sıralarında yer aldı.

Yükseköğretim sisteminde çeşitli yapısal değişiklikler getiren önemli adımların atıldığı da ifade edildi. Atılan adımlardan birinin de Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun hizmeti geçmesi olduğu söylenildi.