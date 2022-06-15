Papa Francis Ukrayna'yı Övdü

Papa Francis, Ukrayna'daki savaş hakkında yeni açıklamalarda bulundu, hayatta kalmak için savaşan “cesur” Ukraynalıları övdü, ancak aynı zamanda durumun siyah beyaz olmadığını ve savaşın “belki bir şekilde kışkırtıldığını veya engellenmediğini” öne sürdü.

Papa, geçen ay Salı günü yayınlanan bir Katolik dergisinin editörleriyle yaptığı konuşmanın metninde, Rusya'ya Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle birliklerinin acımasız, zalim ve vahşi olduğunu söyleyerek yeni bir dizi darbe aldı. işgal, bir ülkenin kendi kaderini tayin hakkını ihlal etti.

Papa Frances “Rus birliklerinin gaddarlığını, gaddarlığını” kınadı; “Çözülmesini istiyorsak asıl sorunları unutmamalıyız” dedi; silah sanayisini de savaşı teşvik eden unsurlar arasına dahil etti.

“Rusların her şeyin bir hafta içinde biteceğini düşündükleri de doğru. Ama yanlış hesapladılar. Cesur bir halkla, hayatta kalma mücadelesi veren ve mücadele geçmişi olan bir halkla karşılaştılar” dedi.

"Bizi harekete geçiren şey bu: Böyle bir kahramanlığı görmek. Bu noktayı, Ukrayna halkının kahramanlığını gerçekten vurgulamak istiyorum. Gözümüzün önünde kahraman bir milleti şehit eden bir dünya savaşı, küresel çıkarlar, silah satışları ve jeopolitik sahiplenme durumu var” dedi.

'Putin yanlısı' değil

Francis, Cizvit editörleriyle yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerini Ukrayna'ya göndermesinden birkaç ay önce, Papa'nın NATO'nun bir şekilde "Rusya'nın kapılarına dayandığından" endişesini dile getiren bir devlet başkanıyla görüştüğünü söyledi. bu savaşa yol açabilir.

Francis daha sonra kendi sözleriyle şunları söyledi: “Belki bir şekilde kışkırtılan veya önlenmeyen bu savaşın ardındaki tüm dramın geliştiğini görmüyoruz”.

Bunun kendisini “Putin yanlısı” yapıp yapmadığını kendisine retorik olarak sorarak, “Hayır, değilim. Böyle bir şey söylemek basit ve yanlış olur” dedi.

Francis ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da Çeçen ve Suriyeli paralı askerleri “canavarca” kullanmasına da dikkat çekti.

Ayrı bir gelişmede, Roma Katolik Kilisesi'nin yaklaşan Dünya Yoksullar Günü için bir mesajda Francis, Ukrayna'nın bölgesel savaş bölgeleri listesine eklendiğinden yakındı.

“Yine de burada durum, halkların kendi kaderini tayin etme ilkesini ihlal ederek kendi iradesini dayatmayı amaçlayan bir 'süper gücün' doğrudan müdahalesi nedeniyle daha da karmaşık” dedi.

Rusya, Ukrayna'daki eylemlerini Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve faşistlerden korumak için “özel bir operasyon” olarak nitelendiriyor.

Ukrayna ve Batı, faşist iddianın temelsiz olduğunu ve savaşın sebepsiz bir saldırganlık eylemi olduğunu söylüyor.

Francis, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenen dinler arası bir etkinlikte Rus Ortodoks Patriği Kirill ile görüşmeyi umduğunu söyledi. İkilinin bu ay Kudüs'te buluşması gerekiyordu, ancak bu gezi savaş nedeniyle iptal edildi.

Putin'e yakın olan Kirill, Ukrayna'daki savaşa tam desteğini verdi.

Francis geçen ay Kirill'in “Putin'in sunak çocuğu” olamayacağını söyledi ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin protestosuna yol açtı.