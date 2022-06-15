ABD'de Hisse Senetleri Düştü

Yatırımcıların enflasyon ve yüksek faiz oranları konusunda endişeleri arttıkça Wall Street ayı piyasasına girdi.

ABD Federal Rezerv bankası, ülkenin on yıllardır gördüğü en yüksek enflasyon oranlarını dizginlemek için mücadele ederken faiz oranlarını artıracağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın yarattığı belirsizlik, teknolojiden otomobil üreticilerine kadar birçok sektörde hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden oldu. Hisse senetlerinin değerindeki giderek daha değişken olan değişiklikler daha yaygın hale geldi.

ABD ayı piyasasına en son yaklaşık iki yıl önce girdi. Federal Rezerv'in pandemi boyunca agresif eylemi, hisse senetlerini yukarı yönde hareket ettirdi, ancak kripto para birimleri gibi yüksek riskli varlıklardaki önemli kayıplar yatırımcı güvenini zedeledi. 2021'in sonlarına doğru, Bitcoin yaklaşık 68.000 dolar değerindeydi. Pazartesi itibariyle, bu değer 23.000 doların altına düştü.

İşte “ayı piyasaları” hakkında daha fazla bilgi.

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Neden 'ayı piyasası' terimi?

Ayı piyasası, S&P 500 veya Dow Jones Endüstriyel Ortalama gibi bir hisse senedi endeksinin son zamanlardaki en yüksek seviyenin ardından sürekli bir süre boyunca yüzde 20 düştüğünü tanımlamak için kullanılır.

CFRA'nın baş yatırım stratejisti Sam Stovall, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "ayı piyasası" teriminin, ayılar kış uykusuna yattığı ve yavaşlayan veya ilerlemeyi durduran bir piyasayı temsil ettiği için kullanıldığını söyledi. "Boğa piyasası" terimi, bunun tersini tanımlamak için kullanılır: ileriye dönük bir piyasa.

ABD'de S&P 500, Wall Street'in piyasadaki güveninin veya eksikliğinin hayati bir göstergesi olarak görülüyor. Bu endeks Pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 düştü ve bu yılın başlarında ulaştığı rekor seviyenin yüzde 20'den fazla altında.

Dow Jones Pazartesi günü neredeyse yüzde 3 düştü ve büyük ölçüde teknoloji ile ilgili hisselerden oluşan Nasdaq yaklaşık yüzde 5 düştü.

S&P 500 için en son ayı piyasası da en kısa olanıydı: 19 Şubat 2020 ile 23 Mart 2020 arasında endeks yaklaşık yüzde 35 düştü.

Yatırımcılar neden endişeli?

Yatırımcılar arasında en büyük endişe kaynağı, ekonomiyi zorlayan yüksek enflasyon seviyeleriyle mücadele etmek için istikrarlı bir şekilde yükselen faiz oranlarıdır. Düşük oranlar stokların yükselmesine neden oluyorsa, daha yüksek oranlar ters etki yapabilir.