Papa Francis, Macaristan Ziyaretinde Popülist Başbakan Viktor Orban ile Görüştü

Papa Francis, yaz aylarında sağcı lider Viktor Orban ile tanıştığı ameliyattan bu yana ilk büyük dış gezisinin başlangıcında Macaristan'ı ziyaret etti.

Temmuz ayında bağırsak ameliyatı geçiren papa, şehirde gerçekleşen büyük bir Katolik konferansının sonunu kutlamak için Budapeşte Kahramanlar Meydanı'nda ayin düzenledi - cemaati Orban'ın açık örtülü eleştirisinde herkese kollarını açmaya çağırdı.

Ayrıca Slovakya'daki dört günlük ana kalışından önce kısa bir mola sırasında Macar dini şahsiyetleri ve ülkenin siyasi liderleriyle bir araya geldi.

Vatikan ve gezi organizatörleri, Francis'in sadece ayini kutlamak için Macaristan'a davet edildiğini, Slovakya'da yaptığı gibi uygun bir devlet ve pastoral ziyarette bulunmadığını ve bu nedenle ziyaretinin kısalığının bir küçümseme olarak görülmemesi gerektiğini vurguladılar.

Bununla birlikte, o ve Orban, göç de dahil olmak üzere bir dizi konuda anlaşamıyorlar ve Francis'in Budapeşte'deki sınırlı zamanı, Orban'ın hükümetine, gelecek yılki genel seçimlerden önce daha uzun bir hac için onu ağırlamanın siyasi desteğini vermek istemediğini gösterebilir.

Budapeşte'de düzenlenen konferansın genel sekreteri Rahip Kornel Fabry, Macarların çoğunluğunun Bay Orban'ın göç politikalarını desteklediğini belirterek, "sorunu Avrupa'ya getirmemeliyiz, sorun nerede ise ona yardım etmeliyiz" dedi.

Orban, hükümetini sık sık Avrupa'da Hıristiyan medeniyetinin bir savunucusu ve Müslüman çoğunluklu ülkelerden göçe karşı bir siper olarak tasvir etti. Francis, göçmenler ve mültecilerle dayanışmasını dile getirdi ve Macaristan'ınki gibi hükümetler tarafından geliştirilen "ulusal popülizm" dediği şeyi eleştirdi.

Orban'ın hükümeti de eşcinselliğin eğitim ortamlarında tasvir edilmesini yasaklayan bir yasa çıkardı. Francis daha önce eşcinselliği bireysel düzeyde kabul ettiğini belirtmişti.

Francis, Pazar günkü toplu töreninde Macarlara şunları söyledi: “Dini duygular, köklerine çok bağlı bu ulusun can damarı olmuştur. Ancak toprağa ekilen haç, bizi sadece kök salmaya davet etmekle kalmaz, aynı zamanda kollarını kaldırıp herkese doğru uzatır.”

Vatikan'a göre, Orban ve papa 40 dakikalık "samimi" bir toplantı yaptı. Belirtilen gündemde göç olmasa da Orban daha sonra Facebook'a şunları yazdı: "Papa Francis'ten Hıristiyan Macaristan'ın yok olmasına izin vermemesini istedim."

2011 nüfus sayımında Macarların yaklaşık yüzde 39'u kendilerini Katolik olarak ilan ederken, yüzde 13'ü kendilerini Protestan, Lutheran veya Orban'ın bağlı olduğu bir Protestan kolu olan Kalvinist olarak ilan etti.