İklim Değişikliği Seçimi: Norveç Sandık Başına Gidiyor

Norveçliler Pazartesi günü sandık başına gidecek ve bir sonraki Başbakanlarının kim olacağına karar verecek olan parlamento seçimlerinde oy kullanacaklar. Seçim tartışması, uyuşturucunun suç olmaktan çıkarılmasından göçe, okul reformuna, vergilere kadar çeşitli konulara odaklandı, ancak tartışmanın kalbi çevre oldu.

Taraflar, Norveç'in en büyük ihracatı olan petrolün geleceği konusunda ikiye bölündüğü için, oy verme gününe yaklaşan günlerde iklim değişikliği merkezi bir konu oldu. Çoğu taraf, emisyonları azaltmak için adımlar atmanın gerekliliği konusunda hemfikir, ancak taraflar bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda bölünmüş durumda.

Norveç Arktik Üniversitesi Siyaset Bilimi doçenti Dr Jonas Stein, “Son seçimlerde Norveçli seçmenlerin iklim sorunları hakkında giderek daha fazla endişe duyduğunu gördük” diyor.

Tarihsel olarak, en büyük iki parti İşçi Partisi ve muhafazakar parti olan Høyre'dir. Her ikisi de projeksiyonlara göre sandalye kaybedecek, ancak yine de yeni bir parlamentodaki en büyük partiler olmaları bekleniyor, bu nedenle liderlerinden birinin Norveç'in bir sonraki başbakanı olması muhtemel.

BM'nin iklim değişikliğine ilişkin IPCC raporunun bu yıl yayınlanmasından bu yana, Yeşiller'e kaydolan insan sayısında rekor bir artış oldu. Seçim döneminde bile, petrol çıkarımı için yeni potansiyel yerler arayışını sübvanse etmeyi bırakan mevcut merkez sağ hükümetten hükümet politikasında değişiklikler oldu.

Norveç'in bir sonraki Başbakanı olabilecek iki kişi, Høyre lideri Erna Solberg ve işçi partisi Arbeidepartiet'in başkanı Jonas Gahr Støre.

2004'ten beri partisine başkanlık eden Solberg, şu anda Başbakan ve 2013'ten beri merkez sağ koalisyonun başında görev yapıyor.

Gahr Støre eski bir dışişleri bakanı ve sağlık bakanı ve anketlere göre önümüzdeki seçimlerin galibi olacak. Bir hükümet kurabilmek için büyük olasılıkla diğer partilerle koalisyon kurması gerekecek.

Herhangi bir koalisyonun kurulmasına yardımcı olabilecek daha dikkate değer iki parti, göçe sert kısıtlamalar getirmek isteyen ve petrol çıkarmaya devam etmeye inanan sağcı Fremskrittspartie. Onlar mevcut merkez sağ koalisyon hükümetinin bir parçası ve oylama sırasında sandalye kazanmaları ve muhafazakar liderliğindeki potansiyel bir hükümet için önemli bir müttefik olduklarını kanıtlamaları bekleniyor.

Merkez parti olan Senterpartitet, ana şehirlerden gelen gücü ademi merkeziyetçi hale getirmeye ve daha küçük kasaba ve kırsal kesimlerin daha iyi hizmetlere sahip olmasına yardımcı olmaya odaklanıyor. Anketlerde yükseldiler ve İşçi Partisi'nin adayını olası bir hükümet koalisyonunda desteklemeyi taahhüt ettiler.

Norveç, petrolden elde edilen gelir sayesinde sosyal refah sistemini ve altyapısını inşa etti. Çevre ile ilgili artan endişeler ve petrol endüstrisinin ülke için önemi, siyasi partiler arasında çok büyük bir tartışmayı körükledi. Bir yandan, Fremskittpartiet hariç, çoğu taraf arasında, Paris anlaşmalarına uygun olarak çevresel etkinin azaltılmasında aktif olarak çalışılması konusunda fikir birliği vardır; öte yandan, işleri güvence altına alma ve ülke için büyük bir zenginlik kaynağı sağlama zorunluluğu var.