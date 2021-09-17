Pandemi Yardımında Son Dakika! Başvuranlara veriliyor. Ekim Ayına Kadar PTT’den Başvurabilirsiniz!

Geçtiğimiz iki yılda tüm dünyada ve ülkemizde yaşayan koronavirüs pandemisi pek çok vatandaşı ekonomik açıdan olumsuz etkiledi. Bu sebeple işini kaybeden, işletmesini kapatmak zorunda kalan kişiler devlet desteklerini araştırıyor. Devlet tarafından verilen 1100 TL miktarındaki nakit destek pek çok vatandaşın zorlukları daha kolay atlatmasını sağladı. Peki verilen destek hala devam ediyor mu? 1100 TL’lik pandemi desteğine nasıl başvurulur?

1100 TL nakit desteğinde yeni gelişme! Yardımdan yararlanmak için başvurmanız yeterli. Eylül ayına kadar başvuran kişiler maaşları PTT üzerinden alabilir.

Pandemi Desteği Nedir? Ne Kadar?

Pandemi desteği, devletin koronavirüs salgınından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara sağladığı yardımdır. Devlet bu yardım sayesinde vatandaşların karşılaştığı zorlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Pandemi yardımı ilk olarak 2020 yılında 1000 TL olarak yapılmıştı. Ancak 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile 100 TL artırılarak 1100 TL’ye çıkmıştır. Pandemi yardımı ülke genelinde 1 ve 2. Faz olmak üzere iki defa dağıtıldı. Şu an ise 3. Faz ödemeleri devam ediyor. Milyonlarca insan 4.faz ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Pandemiye Özel Verilen 1100 TL Yardıma Nasıl Başvurulur?

1100 TL Pandemi desteği sorguları ve başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. İşlemler ise sırası ile şöyle gerçekleşiyor:

1. E-devlete kimlik bilgileriniz ve şifreniz ile giriş yapın.

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesine girin.

3. Buradan Pandemi Yardımı başvurusu ve sorgulaması için ilgili bağlantılara tıklayın.

Gereken şartı karşılayan kişiler PTT üzerinden ödemelerini alabiliyor.

Başvuru Günleri T.C. Kimlik Numarası İle Belirleniyor

Pandemi desteğine başvuru yapabileceğiniz günler olası yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kimlik numaranıza göre belirleniyor.

T.C. son numarasına göre başvuru günleri şu şekilde:

· 0- Pazartesi

· 2- Salı

· 4- Çarşamba

· 6- Perşembe

· 8- Cuma

· Hafta sonu günleri herkes başvuru yapabiliyor.

Hangi Kişiler 1100 TL Pandemi Yardımı Alamaz

Pandemi yardımından herhangi bir vakıftan destek alanlar anında yararlanabiliyor. Ancak

· Kamu işçileri,

· Daha önce pandemi desteğinden yararlanalar,

· Memurlar,

· SGK aylığı alanlar,

· İşsizlik maaşı alanlar,

· Kısa çalışma ödeneği alanlar pandemi yardımından yararlanamıyor.