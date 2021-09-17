Eşini ve Oğlunu Kolonyayla Yaktı! Savunması ise Korkuttu

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen olay hakkında dehşet verici detaylara ulaşıldı. 21 yaşındaki Fatma E. isimli genç kadın ile 1,5 yaşındaki oğlu Ömer E.’nin 29 yaşındaki eşi Veysi E. tarafından üzerlerine kolonya dökülüp ateşe verildiği iddia edildi. Konu gündemde yer alırken 29 yaşındaki Veysi E. ise eşini ve oğlunu kolonya ile yakıp öldürdüğü iddiası ile tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı ve İzmir’de yaşanan olay ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Zanlının ifadesinde olayın nasıl meydana geldiğini bilmediğini söylemesi ise şoka uğrattı. İşte İzmir'de meydana gelen kan dondurucu olay ve 21 yaşındaki anne ile 1,5 yaşındaki bebek hakkında detaylı bilgiler...

Korkunç olayın 31 Ağustos 2021 tarihinde ve saat 15.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık ve yaralama dahil olmak üzere çok sayıda suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi sebebi ile cezaevinden tahliye edilen Veysi Eç isimli şahıs iddialara göre 21 yaşındaki eşim Fatma E.’nin öğle yemeğini zamanında eve gelmesi üzerine eşinin çalıştığı markete gitti ve eşini darbetti.

Konu hakkında öğrenilen detaylı bilgilere göre zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren zanlı, daha sonra eşi ile 1,5 yaşındaki oğlu Ömer'in üzerine kolonya dökmeye başladı. Ardından eşini ve oğlunu ateşe veren zanlı, emniyette polis ekiplerine verdiği ifadesi ile de dehşete uğrattı.

Bebeğin ağlamasını ve Fatma E. isimli 21 yaşındaki genç kadının çığlıklarını duyan komşular ise polis ekiplerine ihbarda bulundu ve 112 sağlık ekibi ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Anne ile oğlun 112 sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi ve anne ile oğlunun vücutlarında ağır yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yakınları ise zanlının eşini kıskandığını ve sıklıkla bunu söylediğini öne sürmekle yetindi.