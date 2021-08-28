Pandemi Hemşiresinden Koluna Anlamlı Dövme!

Sivas'ta yaşayan 24 yaşındaki 6 yıllık hemşire Eda Sezer, koronavirüs sürecinde Covid servisinde çalıştığı sırada koronavirüse yakalandı ve test sonucu pozitif çıktı. Yaşadığı bu durumun etkisinde kalan Sezer, daha önce karşı olmasına rağmen koluna bir tarafı çiçek açmış öbür tarafı normal bir şekilde süreci anlatan ve altına İngilizce olarak nefes al yazan bir akciğer dövmesi çizdirdi. 24 yaşındaki hemşire Eda Sezer, bu dönemde nefes almanın önemini çok iyi anladığını belirtirken yaşadıklarını unutmamak adına koluna dövme yaptırdığını da söyledi.

Yoğun bakım hemşiresi olan Sezer, 2020 senesinin Mart ayında koronavirüsün Türkiye'de görülmesi ardından koronavirüs servisine geçiş yapmıştı. Daha sonra hastalar ile kuvvetli bir bağ kuran 24 yaşındaki genç hemşire, hastalarla yakından ilgilenmiş ve nefes almanın önemini anlamıştı. Bir süre sonra ise kendisi de koronavirüse yakalanıp daha sonra iyileşmesi ardından sol koluna dövme yaptıran Sezer, İngilizce olarak nefes al yazısı yazdırdı ve bir tarafı çiçek açan akciğer çizdirdi.

Eda Sezer, koronavirüs döneminin başında hastalarının az sayıda olduğunu belirtirken herkesin çok korktuğu bir dönem geçirdiklerini açıkladı. Neyin ne olduğunu tam olarak anlayamadıkların ifade eden 24 yaşındaki hemşire, daha sonra vaka sayılarının arttığını ve ciddi anlamda kötü hastaları hastaneye gelmeye başladığını söyledi.

Yoğun bakımın yanı sıra servisin de aynı şekilde olduğunu ifade eden Eda hemşire, vakalarının artmaya başladığı zaman kendilerinin de ailelerinden ayrılmak durumunda kaldığını söyledi. Bu durumun sebebi olarak ailelerini ve sevdiklerine bu hastalığı bulaştırmaktan korktuklarını açıklayan genç hemşire, bir taraftan kendilerine ihtiyacı olan insanların da bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Nefes almak için çırpınan insanlar gördüğün açıklayan Eda hemşire, nefes almayı bildiklerini ancak nefes alamadıklarını ve bu durumun çok acı olduğunu söyledi. Elinden geldiği kadar nefeslerini hastalara vererek onlara bir hayat olabilmek istediklerini ifade eden Eda hemşire hastalara bir gün kendi anne babasının da orada yatabileceğini düşünerek yardım ettiğini anlattı.