Garanti BBVA Başvuru Yapanlara Kart Veriyor, Anında Onay Verilecek

Garanti Bankası bonus kredi kartı başvurusu, son derece kolay ve bir o kadar da pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Bonus karta sahip olmak isteyen kişiler, başvurularını gerek internet üzerinden gerek ise şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Üstelik, yapılan bu başvurularda en kısa süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve tarafınıza iletilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra bonus kart başvuru sorgulama işlemleri de internet üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir. Peki, bonus kredi kartı başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilir? İşte, merak edilen bu soruların adım adım detaylı yanıtı…

Tüm Yönleriyle Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı Başvurusu

Garanti Bankası bonus kredi kartı başvurusu için aşağıda yer alan adımları takip edebilir ve bu adımları uygulayarak başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz.

Bonus kart başvurusu yapabilmek için öncelikli olarak Garanti Bankasının resmi internet sitesine girmelisiniz. Garanti Bankasının resmi internet sitesine girdikten sonra hemen yukarıda bulunan “Bireysel” yazısına tıklamalı ve ardından kartlar seçeneğinin üzerine gelmelisiniz. Kartlar seçeneğine geldikten sonra, hemen yan menüde bulunan “Kredi Kartı Başvurusu” seçeneğine tıklayınız. Tüm bu işlem basamaklarını tamamladıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrana telefon numaranızı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazınız. Bilgilerinizi sisteme yazıktan sonra, alt tarafta yer alan “Hemen Başvur” butonuna tıklayınız ve işlemi başarıyla sonlandırınız.

Yukarıda yer alan adımlara ek olarak başvuru işlemleri şubeler aracılığıyla da yapılabilmektedir. Daha detaylı ve kapsamlı bilgi için Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 333 nolu numarayı arayabilir ve destek alabilirsiniz.

Adım Adım Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı Başvurusu Sorgulama İşlemi

Garanti Bankası bonus kredi kartı başvurusu sorgulama işlemi için aşağıda bulunan adımları takip edebilir ve sorgulama işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi kartı başvuru sorgulama işlemi için Garanti Bankasının resmi internet sitesine giriş yapınız.

işlemi için Garanti Bankasının resmi internet sitesine giriş yapınız. Ardından hemen üst tarafta yer alan bireysel yazısına tıklayınız.

Bireysel yazısına tıkladıktan sonra kartlar seçeneğine geliniz.

Kartlar seçeneğine geldikten sonra hemen sağ tarafta bir menü karşınıza gelecektir. İşleme başarıyla devam edebilmek için karşınıza gelen bu menüde ki “Kart Başvuru Takibi” seçeneğine basınız.

seçeneğine basınız. Söz konusu seçeneğe bastıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrana gerekli bilgileri giriniz ve “Devam” butonuna basarak sorgulama işlemini ücretsiz olarak gerçekleştiriniz.

Bonus Kredi Kartı Ne Kadar Sürede Teslim Edilir?

Garanti Bankası bonus kredi kartı başvurusu, yapılan incelemelerin ardından ortalama 1 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Başvurunuz eğer olumlu bir şekilde sonuçlanırsa, kartınız 2 hafta içerisinde tarafınıza teslim edilecektir.